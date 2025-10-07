明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

安柏租合和中心逾3萬呎 料月租逾百萬

【明報專訊】商廈租金持續回落，吸引大型機構轉租。其中香港大型保險代理集團AMG安柏環球，最新租用灣仔合和中心兩層約3萬多方呎樓面，以該廈呎租約40元或以上水平，估計涉及月租超過120萬元。

據了解，合和中心近月錄得多宗租務成交，今次安柏環球租用之樓層，位於合和中心36及38樓，合共涉約3萬多方呎，為該廈其中一宗最矚目的租務個案。安柏環球為香港持牌顧問人數最多的大型保險代理機構，原租用西區干諾道西118號，而新租用的合和中心38樓現已啟用，36樓則於明年初才啟用。據了解，該集團為配合業務擴充與銷售團隊發展，決定把總部升級至甲級寫字樓，經多個月的睇樓後，決定搬遷到交通便利與知名度較高的合和中心。

旺角中心高層戶叫983萬 每呎1.25萬

另市場續有業主放售核心區商廈。利嘉閣（工商舖）地產商業部、商舖部及投資部聯席董事陳偉國表示，旺角彌敦道688號旺角中心一期一個高層相連單位，面積約786方呎，現以意向價983萬元放售，呎價約12,506元。

資料顯示，旺角中心一期於2022年高峰期，成交呎價曾高逾2.3萬元，隨市道回落，今年初曾有中層單位以呎價不足9000元易手，現業主放售呎價較該廈高位大幅回落四成多。

相關字詞﹕旺角中心 合和中心 商廈租賃 安柏環球

上 / 下一篇新聞