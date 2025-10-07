安柏租合和中心逾3萬呎 料月租逾百萬

據了解，合和中心近月錄得多宗租務成交，今次安柏環球租用之樓層，位於合和中心36及38樓，合共涉約3萬多方呎，為該廈其中一宗最矚目的租務個案。安柏環球為香港持牌顧問人數最多的大型保險代理機構，原租用西區干諾道西118號，而新租用的合和中心38樓現已啟用，36樓則於明年初才啟用。據了解，該集團為配合業務擴充與銷售團隊發展，決定把總部升級至甲級寫字樓，經多個月的睇樓後，決定搬遷到交通便利與知名度較高的合和中心。

旺角中心高層戶叫983萬 每呎1.25萬

另市場續有業主放售核心區商廈。利嘉閣（工商舖）地產商業部、商舖部及投資部聯席董事陳偉國表示，旺角彌敦道688號旺角中心一期一個高層相連單位，面積約786方呎，現以意向價983萬元放售，呎價約12,506元。

資料顯示，旺角中心一期於2022年高峰期，成交呎價曾高逾2.3萬元，隨市道回落，今年初曾有中層單位以呎價不足9000元易手，現業主放售呎價較該廈高位大幅回落四成多。