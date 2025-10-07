春回堂沽中環自用舖 63年升451倍 9500萬易手 家族近4年沽中環4物業套4.5億

明報記者

春回堂早於1916年成立，逾100年來一直以閣麟街為根據地，最初春回堂以木頭車檔形式於街上擺賣涼茶，後來成功進駐地舖後，便開始兼營中藥材買賣，而現時自用的閣麟街8號物業，位處中環鬧市，雖然經歷風霜的舖面，與中環商廈及名店相比，有着巨大反差，但該店仍備受不少區內白領人士歡迎。

BANDAI香港代理商相關人士承接

資料顯示，中環閣麟街8號的地舖由春回堂自用多年。資料顯示，物業最新以9500萬元登記易手，物業原由春回堂林氏家族成員林子強、林子文於1962年以21萬元購入，1987年以560萬元內部轉讓予SWEET PLACE LIMITED，該公司現任股東及董事均包括春回堂第三代主理人林偉正。

若與63年前購入價比較，該家族持貨至今，帳面勁賺9479萬元，賺幅高達451倍。至於物業之新買家，則以添域投資有限公司作登記，公司股東包括運菱發展有限公司及一家海外註冊公司，而添域投資及運菱發展董事均包括鄭漢超、呂瑞華等，為玩具商BANDAI香港代理商瑞華行相關人士。

4年前沽國麟大廈勁賺逾億

值得一提的是，春回堂林氏家族近年出售多個物業，連同今次售出的自用舖，2021年起迄今售出的4個中環物業，累計套現約4.548億元。該家族近年售出之物業中，最貴重為2021年以1.648億元售出的閣麟街13至17號國麟大廈一籃子物業，包括2至9樓、地庫、低層地下及高層地下，面積合共1.34萬方呎，佔該廈逾九成業權，折合呎價約1.23萬元，較2004至2010年間總購入價逾5100萬元，帳面獲利約1.138億元或約2.2倍。

另該家族2021年亦以1.35億元售出中環威靈頓街97號威利大廈地下H號舖，面積4400方呎，呎價30,682元，較2011年購入價9800萬元，帳面獲利3700萬或約37%；而同年該家族再以6000萬元售出中環威靈頓街85至89號群英商業大廈地下B舖及地庫，建築面積共約2000方呎，呎價約3萬元，舖位1997年以1075萬元購入，持貨24年，帳面獲利4925萬元，升4.6倍。