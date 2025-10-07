明報新聞網
經濟
科技觀潮

投資策略

薛偉傑：中國航天發射次數陷樽頸 被SpaceX拋離

【明報專訊】2025年上半年的全球發射航天火箭數據出爐。統計數據再次顯示，SpaceX一騎絕塵，不但遠遠拋離其美國同行，更加包辦了全球大部分份額。更惹人關注的是，原先在發射次數方面可以和SpaceX比肩的中國大陸，近幾年卻明顯出現樽頸，每年停留在70次以內，已經被SpaceX愈拋愈遠。據報道，中國大陸計劃在今年底前發射至少3款可重用火箭，希望扭轉落後情况。

SpaceX半年發射81次 中國36次

根據統計，2025年上半年全球共發射149次軌道級運載火箭，創下歷史新高。其中142次成功，7次失敗，成功率為95.3%。而美國SpaceX一家公司就進行了81次軌道發射，佔全球的54.4%，當中60次用於「星鏈」（Starlink）低軌道衛星星座的部署任務。據報道，SpaceX早前定下的目標是，今年至少要進行170次發射，更力爭要達到180次。

而且，SpaceX的壓倒性優勢不單只是發射次數，更加體現在它發射的衛星（及類似的航天器）的數目和載荷。其中，今年第二季的數據尤其令人震撼。因為SpaceX在今年第二季發射的衛星數目，竟然佔全球的88.5%（2024年佔比為72.64%）。以送入軌道的有效載荷計算，其佔比也達86%（2024年的佔比為81.92%）。這並不是偶然，而是其可重用火箭技術發揮的系統性和成本效益優勢。

今年3月中，SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）曾經在其社交媒體X的戶口上帖文發表豪言壯語，聲言SpaceX今年將會包辦發射全球超過90%的軌道有效載荷；中國大陸將會佔大約5%的發射份額，而美國其他航天企業和其他國家的航天企業則合共佔餘下的大約5%發射份額。

筆者認為，以今年全年計，SpaceX未必能達成包辦發射全球超過90%的軌道有效載荷這個目標；但若單單計算今年第四季，則達標也不出奇。更有媒體預測，若「星艦」（Starship）巨型火箭能夠稍為頻繁的發射，SpaceX明年發射進入軌道的有效載荷可能會佔到全球的95%。到2027年，這比例更可能會高達98%。

至於中國，今年上半年一共發射了36次軌道級運載火箭，其中35次成功，1次失敗，成功率為97.2%。以非SpaceX或非美國陣營來說，這無疑比俄羅斯、歐盟、日本、印度等其他經濟體「像樣」得多。但這仍然難以掩蓋一個現象──中國近幾年在發射次數方面已明顯出現樽頸，每年停留在70次以內，更加被SpaceX愈拋愈遠。翻查數據，中國在2020年發射了39次運載火箭，2021年增至55次。2022年，64次。2023年，67次。中國在2024年《中國航天科技活動藍皮書》中更訂下100次發射任務的年度目標，比2023年增長大約50%。但結果，中國在2024年只發射了68次運載火箭，僅僅比2023年多一次。

若抽離和獨立看一年的數據，每年60多次並不差。但連續幾年來看，就令人覺得，這個樽頸非常明顯。事實上，在好幾年前，中國每年發射運載火箭的次數，絕對可以和SpaceX比肩，甚至是有過之而無不及。

根據網上資訊，2016年，SpaceX只發射了8次火箭。2017年，18次。2018年，21次。2019年，26次。2020年，維持在26次。2021年，增至31次（美國全國為45次）。2022年，SpaceX的發射次數大增96.8%至61次。2023年，再大增57.4%至96次。2024年，再大增43.75%至138次。

很明顯，SpaceX的發射頻率和次數能夠不斷顯著上升，是因為其可重用火箭技術愈來愈成熟，尤其是佔了絕大部分發射次數的「獵鷹9號」火箭。至於中國，由2023年起，每年的發射次數就再沒有明顯增長。筆者估計，樽頸顯然是在製造火箭方面，而不太像是在發射基地方面。因為中國一共有4個火箭發射基地（酒泉、西昌、太原、海南文昌），連同海上發射（煙台東方航天港），至少有5個地點可以發射火箭，不太存在發射排期問題。

據指將試射3款可重用火箭

由於中國至今還未有任何一款可重用火箭完成研發，所有現役的航天火箭型號全部都只能使用一次，若要增加發射次數，就唯有靠獨沽一味地增加航天火箭的產量。但從近3年的情况看來，即使中國是世界工廠，這顯然也不太容易。據內地媒體報道，為了扭轉被SpaceX愈拋愈遠甚或「邊緣化」的困境，以及如期建成中國的低軌道衛星星座，今年第四季，中國的航天業者至少有3款可重用火箭將會進行試射。包括：藍箭航天的「朱雀三號」、北京天兵科技有限公司的「天龍三號」，以及國家隊的「長征12A」。

明報記者 薛偉傑

