比亞迪內地雲軌受挫 部分地區車站爛尾

明報記者 黃志偉

比亞迪官網資料顯示，「雲軌」由約千人團隊歷時5年研發，總投入達50億元（人民幣，下同），聲稱其造價只約為地鐵的五分之一，建設周期也只需三分之一。2016年10月，「雲軌」在深圳正式發布，比亞迪同月與汕頭市政府簽訂遠期250公里建設合同。《人民網》當時引述比亞迪創辦人王傳福稱，「雲軌」有望成為公司未來5年的新增長點，市場規模可超過5萬億元，「投入其中是比亞迪的一項戰略性決策」。翌年9月，首條商業運營線路在銀川建成並投入使用。

中央增門檻 地方預算收緊

然而，2018年國家發改委收緊地方軌道項目審批，規定城軌車輛產能利用率低於八成的地區不得新增產能。新規提高了地方申報門檻，由於「雲軌」運量定位接近輕軌，令多數「雲軌」項目被叫停或擱置。內地社交平台「小紅書」上，有網民以視頻展示汕頭項目已「爛尾」。此外，比亞迪在後續年報中也鮮少披露內地地區的進展。至於海外市場，「雲軌」於2020年打入巴西，相繼簽訂薩爾瓦多及聖保羅的軌道交通項目合同。至去年4月，比亞迪再度披露，聖保羅地鐵17號線的首列「雲軌」列車已正式交付。

儘管「雲軌」在內地發展受阻，但比亞迪推出的「雲巴」卻為其軌道交通業務打開新窗口。綜合報道及比亞迪年報，兩者最大的差異在於運載能力：「雲軌」一般配置4個車廂，每小時單向運力最多可達3萬人；而「雲巴」只設兩個車廂，運力最高可達1萬人。據《界面新聞》指出，「雲巴」於2018年底正式被定義為「小運量膠輪有軌電車系統」，意味修建只需省級發改委審批，毋須經中央層面核准，令其推進相對順利。

雲巴規模較小 審批順利

去年11月，比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮曾透露，正與港府磋商，爭取將「雲巴」技術引入本地，並考慮以啟德及九龍東作為試點。今年8月，他進一步表示有關能否落戶香港的結果將很快對外公布。同月，「東九龍智慧綠色集體運輸系統」方案亦獲授權進行。路政署其後於社交平台指出，計劃於明年上半年展開招標，2027年批出建造合約，力爭於2033年或之前通車。