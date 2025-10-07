MPF總資產首突破1.5萬億

她稱強積金總資產再創新高，顯示透過長時間定期供款、持續投資和複息效應，能穩步累積退休儲備。當局會繼續優化制度，讓打工仔獲得更好的基本退休保障。

股票基金一年平均淨回報18.8%

積金局同時公布截至9月底各類強積金投資回報臨時數字，佔總淨資產46%的股票基金，過去12個月平均淨回報為18.8%，數據較截至6月的12個月平均回報略降0.5個百分點，期內表現最佳的基金賺達43.2%，而表現最差基金則要蝕7%。佔比為34%的股債混合資產基金，12個月平均淨回報為10.6%，較6月時數據降1.9個百分點，其中表現最佳基金錄25.8%回報，表現最差則只賺1.8%。

截至9月底，佔總資產4%的債券基金，過去平均12個月淨回報率為1.5%，較6月時數據下跌5個百分點，佔比為5%的保證基金淨回報率為2.6%，較6月數據跌1.6個百分點，佔比為11%的強積金保守基金淨回報率則為2.5%，較6月降0.7個百分點。俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），旗下核心累積基金在過去12個月的平均淨回報為9.8%，65歲後基金回報則為3.4%。