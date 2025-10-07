明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

MPF總資產首突破1.5萬億

【明報專訊】積金局昨公布強積金（MPF）總資產截至9月底報1.53萬億元，首次突破1.5萬億元，積金局主席劉麥嘉軒表示，年初至今的總資產增幅中，有超過2000億元為投資淨收益。

她稱強積金總資產再創新高，顯示透過長時間定期供款、持續投資和複息效應，能穩步累積退休儲備。當局會繼續優化制度，讓打工仔獲得更好的基本退休保障。

股票基金一年平均淨回報18.8%

積金局同時公布截至9月底各類強積金投資回報臨時數字，佔總淨資產46%的股票基金，過去12個月平均淨回報為18.8%，數據較截至6月的12個月平均回報略降0.5個百分點，期內表現最佳的基金賺達43.2%，而表現最差基金則要蝕7%。佔比為34%的股債混合資產基金，12個月平均淨回報為10.6%，較6月時數據降1.9個百分點，其中表現最佳基金錄25.8%回報，表現最差則只賺1.8%。

截至9月底，佔總資產4%的債券基金，過去平均12個月淨回報率為1.5%，較6月時數據下跌5個百分點，佔比為5%的保證基金淨回報率為2.6%，較6月數據跌1.6個百分點，佔比為11%的強積金保守基金淨回報率則為2.5%，較6月降0.7個百分點。俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），旗下核心累積基金在過去12個月的平均淨回報為9.8%，65歲後基金回報則為3.4%。

相關字詞﹕積金局 強積金

上 / 下一篇新聞