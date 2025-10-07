明報新聞網
經濟

彭博：麗展獲35億再融資 20銀行支持 抵押長沙灣廣場

【明報專訊】彭博引述消息人士指出，面對樓市長期下跌致流動性受壓的麗新發展（0488），已經取得34.6億元貸款再融資，以紓緩財務壓力。據報是次再融資獲20家銀行支持，年期為5年，融資所得，會為今年10月6日到期的貸款再融資之用。麗展未有為有關消息置評。

明報記者 陳偉燊

是次再融資談判，是於今年1月已經展開。一如此前的貸款，麗展提供長沙灣廣場作為抵押品，料有關物業的現金流，足夠應付貸款的利息開支。這反映香港地產市道向下，令到銀行業界對貸款予發展商感到憂慮，當中尤以中小型發展商面對息口高企及資產價值下跌時，受創最甚。儘管麗展今次取得貸款再融資，但該公司仍然面對障礙。消息人士指出，在其持股55.6%的母公司麗新國際（0191），在今年內亦有一筆銀行貸款到期，該筆貸款由旗下觀塘鱷魚恤大廈商場去做抵押。

麗國今年也有一筆貸款到期

此外，麗展亦正和銀行商討透過上海香港廣場的物業作抵押，去尋求銀行貸款融資，據估計，該筆貸款涉資30億至40億元，將於明年首季到期。同時公司另有4.93億美元、年息5厘的債券，於明年7月到期。該集團擬出售持有50%權益的中環建設銀行大廈減債。

根據麗展於今年1月底止的中期業績報告顯示，整個集團在一年內到期的銀行貸款有51.94億元（見圖）。若然撇除旗下持股55.08%的麗豐控股（1125）及63.4%的豐德麗（0571）相關貸款，單是麗展一年內需要應付到期的銀行貸款也達39.72億元，至第二年到期的銀行貸款達到56.93億元。相對其手持現金及已抵押存款分別約25.49億元及13.62億元。

明年還款高峰 包括38.5億元票據

根據公司截至去年7月底止全年度業績報告，當時顯示第二年到期（即明年）的有擔保票據為年息5厘、涉資4.93億美元，相當於38.5億港元。換言之，麗展明年邁向債務還款高峰期，連同前述到期的銀行貸款56.93億元合計，共約95.43億元。因此在今次落實銀行再融資將原有今年內到期債務展期之外，仍然面對重重挑戰。麗展昨日股價收報0.64元，升1.59%，成交額約5.6萬元；麗國則報0.61元，無升跌亦無成交。

相關字詞﹕豐德麗 麗豐控股 麗新國際 麗新發展

