長風藥業暗盤升逾兩倍 金葉超購9032倍破紀錄

軒竹生物採機制B 不設回撥

內地生物製藥公司軒竹生物（2575）昨日起至周五（10日）招股，以每股11.6元招股，於全球發售6733萬股H股，最多集資7.81億元，一手500股計，入場費約為5859元，公司是次招股選用不設回撥的機制B，其中一成於港公開發售，股份將於下周三（15日）正式掛牌。另軒竹生物可於特定情况下酌情重新分配，將公開發售部分股份佔是次IPO股份的比例增至15%。

是次軒竹生物招股有1名基石投資者，其為內地私募基金德諾瑞朗十五期，若最終招股價為11.6元，德諾瑞朗十五期將認購是次IPO股份的9.81%，禁售期為6個月。

軒竹生物核心業務方針為，開發及商業化針對消化系統疾病、腫瘤及非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等疾病的藥品，公司今年上半年收入為1789萬元（人民幣，下同），研發開支為8371萬元，虧損1.11億元。

金葉力壓 前「超購王」大行科工

另外，港股IPO改革後引來散戶狂借孖展認購去「搶貨」及催生「超購王」，於GEM上市並從事冷氣機、電力及供水系統工程的金葉國際（8549）截至昨晚，其公開發售部分已錄得9031.86倍孖展超購，榮登本港新股市場歷史上的「超購王」，涉及孖展金額587億港元，力壓原「超購王」大行科工（2543）的7557倍超購。

明報記者 江陵凱

[新股]