高盛料匯控淨利息收入續強韌 上調目標價3%

匯控將於本月28日公布第三季業績，高盛估計列帳稅前利潤錄85億美元，按年下降4%，主要由於收入按年持平、成本溫和上升，以及來自交通銀行（3328）的收入貢獻減少。

上季列帳稅前利潤料跌4%

美國於上月重啟減息，並預期今年內會再減息兩次，過去銀行受惠高息環境，現時投資者則關注及後銀行淨利息收入變化。高盛預期，匯控淨利息收入可保持強韌，由於港元拆息在今年8月反彈，故將第三季銀行業務淨利息收入預期，由102億美元上調至106億美元，惟略為調降明年及以後的銀行業務淨利息收入預期1%至2%。

非利息收入近季帶動匯控收入增長，高盛指出今年企業交易銀行和財富管理業務的收入增長，抵消銀行淨利息收入下跌，預期趨勢可以持續，該行預期財富管理業務將有更快的增長，或為業績的另一個焦點。不過由於比較基數上升，高盛預期非利息收入的成長速度將有所放緩，料第三季有6%增長，少於上半年約兩成增速，第三季整體收入預期按年增長1%。此外，高盛預期匯控今年回購100億美元，未來兩年各回購80億和60億美元以降低股數，今年至2027年每股盈利複合增長率將有約8%。