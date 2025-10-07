明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

高盛料匯控淨利息收入續強韌 上調目標價3%

【明報專訊】匯控（0005）昨日逆市上升0.91%，收報110.9元，續創17年新高，若計除權後股價更為歷史新高（見圖）。高盛上周發表報告，將匯控未來12個月目標價上調3%至113元，維持「買入」評級。高盛指出，因應港元拆息自8月以來反彈，加上預期財富管理業務可持續推動非利息收入增長，該行將匯控今年至2029年的每股盈利預期上調2%至4%。

匯控將於本月28日公布第三季業績，高盛估計列帳稅前利潤錄85億美元，按年下降4%，主要由於收入按年持平、成本溫和上升，以及來自交通銀行（3328）的收入貢獻減少。

上季列帳稅前利潤料跌4%

美國於上月重啟減息，並預期今年內會再減息兩次，過去銀行受惠高息環境，現時投資者則關注及後銀行淨利息收入變化。高盛預期，匯控淨利息收入可保持強韌，由於港元拆息在今年8月反彈，故將第三季銀行業務淨利息收入預期，由102億美元上調至106億美元，惟略為調降明年及以後的銀行業務淨利息收入預期1%至2%。

非利息收入近季帶動匯控收入增長，高盛指出今年企業交易銀行和財富管理業務的收入增長，抵消銀行淨利息收入下跌，預期趨勢可以持續，該行預期財富管理業務將有更快的增長，或為業績的另一個焦點。不過由於比較基數上升，高盛預期非利息收入的成長速度將有所放緩，料第三季有6%增長，少於上半年約兩成增速，第三季整體收入預期按年增長1%。此外，高盛預期匯控今年回購100億美元，未來兩年各回購80億和60億美元以降低股數，今年至2027年每股盈利複合增長率將有約8%。

相關字詞﹕匯控

上 / 下一篇新聞