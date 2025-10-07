高盛料匯控淨利息收入續強韌 上調目標價3%

【明報專訊】匯控（0005）昨日逆市上升0.91%，收報110.9元，續創17年新高，若計除權後股價更為歷史新高（見圖）。高盛上周發表報告，將匯控未來12個月目標價上調3%至113元，維持「買入」評級。高盛指出，因應港元拆息自8月以來反彈，加上預期財富管理業務可持續推動非利息收入增長，該行將匯控今年至2029年的每股盈利預期上調2%至4%。
匯控將於本月28日公布第三季業績，高盛估計列帳稅前利潤錄85億美元，按年下降4%，主要由於收入按年持平、成本溫和上升，以及來自交通銀行（3328）的收入貢獻減少。
上季列帳稅前利潤料跌4%
美國於上月重啟減息，並預期今年內會再減息兩次，過去銀行受惠高息環境，現時投資者則關注及後銀行淨利息收入變化。高盛預期，匯控淨利息收入可保持強韌，由於港元拆息在今年8月反彈，故將第三季銀行業務淨利息收入預期，由102億美元上調至106億美元，惟略為調降明年及以後的銀行業務淨利息收入預期1%至2%。
非利息收入近季帶動匯控收入增長，高盛指出今年企業交易銀行和財富管理業務的收入增長，抵消銀行淨利息收入下跌，預期趨勢可以持續，該行預期財富管理業務將有更快的增長，或為業績的另一個焦點。不過由於比較基數上升，高盛預期非利息收入的成長速度將有所放緩，料第三季有6%增長，少於上半年約兩成增速，第三季整體收入預期按年增長1%。此外，高盛預期匯控今年回購100億美元，未來兩年各回購80億和60億美元以降低股數，今年至2027年每股盈利複合增長率將有約8%。
