港股失守27000 匯控創除權後新高

大市成交1212億 逾8月最少

恒指低開137點，其後一度止跌回升4點，高見27,145點，惟無以為繼再掉頭下跌，最多跌過267點，低見26,873點，收報26,957點，跌183點或0.67%。恒指連跌兩日，累計跌329點。國指則跌0.88%，報9573點；科指跑輸大市，跌1.1%，報6550點。

內地假期休市，北水續缺席，大市全日成交再減10%至1212億元，是1月28日後最少，當日港股只有半日市。

科網股個別發展，阿里（9988）結束四連升，跌2.5%，報180.5元。京東（9618）、小米（1810）亦回吐2%；美團（3690）偏軟；惟騰訊（0700）逆市升0.6%。有「木頭姐」之稱的Cathie Wood旗下基金連續四日加倉百度美股，百度（9888）逆市升0.7%。

金融股靠穩。匯控（0005）創除權後歷史新高（見另稿），升0.9%；友邦（1299）升1.3%。金價創新高刺激金礦股做好，半新股紫金黃金國際（2259）再發力升逾8%；或由於「母憑子貴」，紫金礦業（2899）亦逆市上升2.5%，為表現最佳藍籌；山東黃金（1787）漲5.3%。匯豐環球研究日前發表報告看好國際金價，指出受地緣政治風險、美國政府停擺不確定性，以及美聯儲獨立性可能受到威脅等因素影響下，金價短期內可能突破4000美元。

金礦晶片股升 賭股受壓

晶片股亦做好，ASMPT（0522）升逾6%；高盛上調華虹半導體（1347）和中芯（0981）目標價，華虹升逾4%，中芯升0.17%。

濠賭股向下，銀娛 （0027）跌3%；金沙 （1928） 跌逾2%；新濠（0200）挫6.5%；美高梅（2282）挫4.7%。

獨立股評人郭思治表示，港股在高位反覆，但沽壓不算嚴重，惟近期港股升幅主要由數隻藍籌支撐，大市升幅不算健康，預料恒指短期可能會逐步下試26,500點，但暫時不會大跌。

至於北水在本周後期重臨，會否帶動港股走勢，他指很視乎北水走向，若北水持觀望甚至大手沽貨，港股會進一步受壓。