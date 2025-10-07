明報新聞網
經濟

ACCA報告指企業 對全球貿易樂觀

【明報專訊】特許公認會計師公會（ACCA）發表最新《全球貿易前景：企業主管的觀點》報告，結果顯示即使於美國總統特朗普關稅政策下，或繼續對全球貿易產生重大影響，但大多數受訪企業主管均對未來表現樂觀，分別有38%和29%的受訪者預計其公司全球貿易額將「大幅」增長或「略有」增長。

根據調查結果，雖然有85%的受訪者擔心關稅對公司的影響，但56%受訪者預計公司的全球貿易額，將會於未來3至5年內「大幅」或「略有」增長，只有23%的受訪者預計貿易額將「略有」或「大幅」下降。至於企業主管對於未來看法則更為樂觀，分別有38%和29%的企業主管，預計其公司的全球貿易額將「大幅」增長或「略有」增長。

利用技術促進貿易成首要機遇

於機遇方面，半數受訪者認為，首要機遇是「利用技術（例如人工智慧）促進全球貿易」，其次是「實現生產、投資或供應商地點多元化」以及「獲取新技術」。而於風險方面，「地緣政治緊張局勢」、「國際或國內衝突或戰爭」和「先進經濟體的保護主義政策」則被視為三大風險。是次調查訪問了來自50多個國家的631位受訪者，大部分調查問題均收到超過500份回覆，其行政總裁和首席財務總監的回覆佔總回覆約45%，而最高管理層回覆佔總回覆近三分之二。按公司類型計，跨國公司回覆佔總回覆八成以上。

