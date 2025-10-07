港PMI連續兩月擴張 營商改善 悲觀情緒紓緩 出口訂單回軟

明報記者 歐陽偉昉

報告指出香港9月經營活動連續兩個月增長，擴張速度創去年12月以來最佳，升勢由服務業主導，不過製造業、建築業、批發及零售經營活動繼續下跌。9月新訂單大幅下跌，整體跌幅與8月持平，不過出口訂單則錄得2022年4月以來的最大跌幅，受訪企業提及，公司網購平台新接到更多本地訂單，另邊廂美國關稅政策繼續，衝擊銷往中國內地和海外全球訂單需求，反映香港出口貿易需求持續走弱。標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，海外訂單需求錄3年半最大跌幅，特別令人關注。

服務業就業升 製造建築業跌

就業情况方面，報告指由於新增訂單下跌，企業在9月積壓業務也中度地減少，企業有充裕產能應付目前訂單，就業水平大致不變，按行業分類，職位創造率由服務業和批發及零售業帶動，而製造業和建造業人手則下跌。

原材料漲價 員工成本升

企業成本方面，報告指9月整體成本通脹加劇，升幅創2023年12月以來最高，受訪企業表示，由於原材料價格飈升，造成採購成本增加，加重開支負擔，而企業員工成本也錄得去年中以來的最大增幅，惟仍然偏於溫和。

不過，企業將成本轉嫁客戶的能力有限，多家受訪企業表示，需要減價來刺激銷售，因此售價升幅不大。

另外，本港企業採購活動在9月的跌幅降至7個月最低，受訪業者指出，部分反映現時銷售渠道狹窄、採購庫存充足；企業庫存9月繼續處於擴張水平，惟增速降至4個月以來最低，報告指企業對投入品的需求減少，供應鏈在9月依然受壓，但供應商表現倒退尚算溫和。

高盛：外部需求非常疲弱

高盛報告指出，9月香港PMI較8月下跌，最主要來自企業交付時間上升將指數機械式拖低，其次是庫存指數和就業指數下降。

該行表示9月本港外部需求指標仍然非常疲弱，來自中國內地的新業務指數雖略升0.4至42.4，惟整體新出口訂單指數下跌4.4至42.6，反映美國的關稅續對內地和全球需求造成壓力。