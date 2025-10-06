明報新聞網
經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

持久授權書防失智後困擾親朋

【明報專訊】電影《破．地獄》大賣，可見香港人談論「身後事」再非忌諱，况且本港人口老化，成為許多家庭切身面對的事。可是，假如不幸「死不去」如常見的中風昏迷，會令親朋甚難堪，其一原因來自照顧失智者的金錢壓力。所以，若想避免自己失去知覺時，個人財產動用不得，可考慮預先訂立「持久授權書」，授權他人處理個人財務，解決失智後的生活和醫療開支，避免為親朋帶來負擔。

明報記者 袁國守

根據早前政府統計處公布的《香港的女性及男性—主要統計數字（2025年版）》，顯示香港社會人口老化持續，65歲及以上男女人口去年底按年分別增4.2%及4.3%；64歲及以下的各年齡組別人口均呈跌勢。統計處公布的數字顯示，65歲及以上人口過去3年持續增長，其中男性在2022年底按年增6.6%，去年底按年增4.2%；同期女性分別按年增6.7%及4.3%。

有估計，至2046年中，65歲或以上本港長者人口，佔總人口比例將由2021年20.5%增至36%，即由每5名港人有1人為長者，上升至每3人便有多於1人是長者。由於「老友記」數目愈來愈多，對於個人生後財務安排多了人關注；同時，精神上再沒有行為能力（如中風昏迷）的情况愈來愈常見，因此不妨當身體健康時事先做好財務、心理和法律上等各方面的準備。

近年來，大眾對癡呆（失智）症這個衰老和死亡之間的邊緣狀態的認識有所增加，故愈來愈多人談論持久授權書。何謂持久授權書？根據香港大學法律與科技研究中心承辦的法律資訊互聯網站「社區法網」的解釋，很多人大概都聽聞過授權書這個詞語，「授權書」3字本身就說明了一切：閣下把權力授予你的受權人，好使閣下的受權人可以代表你行事。

人口急劇老化 持久授權書變重要

但是，社區法網指出，「持久授權書」並不單純指這種權力能「持久」，即持續更長時間；持久授權書實際上是完全不同的東西，簡單來說，持久授權書容許授權人（即打算將其權力授予其他人的人）在其精神上有能力行事時，委任受權人，以便授權人日後變得精神上無行為能力時，受權人可照顧其財務事項。

一般授權書在授權人變為精神上無行為能力時，便會失去效力，但持久授權書在授權人喪失精神行為能力後，將會「持久」地有效，並賦予權力予受權人，繼續處理授權人的財政事務。現今香港社會人口急劇老化，癡呆（失智）症個案漸多，持久授權書變得尤其重要。簡言之，無人能確定自己會不會有一天突然中風、昏迷、失能，甚至失智，因此預先訂立持久授權書，可說是未雨綢繆的個人財務安排方法，免得即使有足夠金錢解決個人生活和醫療開支，也因失智而無辦法動用個人財產，為親朋帶來煩惱和負擔。香港法律改革委員會於2008年發表的《持久授權書報告書》指出，持久授權書有多個主要優點，包括容許個人選擇誰人（可多於一人）會在他/她變為無能力照顧自己的事務時，代他/她這樣做；避免為委任另一人照顧個人事務而展開昂貴和可能擾人的法庭程序；有效率及具成本效益地管理個人財產；免卻家人管理其事務時，可能要面對極大的困難和煩惱。

完成註冊前 受權人禁處理授權人資產

值得注意的是，如受權人相信授權人精神上無能力行事或正變為精神上無能力行事，必須盡快把有關持久授權書拿到高等法院註冊；授權人或受權人亦可以在授權人簽立持久授權書之後，即其仍然在精神上有能力行事之時，先行申請註冊該持久授權書。註冊持久授權書，是法例規定與持久授權書有關的最後一個正式程序，在完成註冊程序前，受權人會被禁止處理授權人的資產。

還要留心的是，持久授權書必須採用《持久授權書（訂明格式）規例》（香港法例第501A章）附表所載的訂明表格，而授權人必須在持久授權書內，明確指明受權人有權處理的具體事宜、資產或財務事項，並在一名註冊醫生和一名香港律師面前簽署持久授權書。受權人方面，必須年滿18歲、沒有破產及精神上有能力行事，而專業信託法團可以成為受權人。最後一提，授權人可以在註冊醫生面前簽署的同時，在律師面前簽署持久授權書；或先在註冊醫生面前簽署持久授權書，並由翌日起計的28天內，再在律師面前簽署該持久授權書。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

