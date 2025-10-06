晉海平均成交實呎徘徊1.3萬

明報記者 歐陽慧恩

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，晉海9月份共錄約6宗二手成交，其中第2B座高層B室，實用面積623方呎3房間隔、擁部分海景，新近以866.8萬元易手、實呎13,913元；原業主2017年以1014.47萬元一手購入，持貨8年，帳面雖然蝕約148萬元或15%，但連發展商回贈及使費計，估計實蝕約60萬元或6%。

3房近867萬易手 呎價1.39萬

劉浩勤續稱，凱柏峰近月重推後，標準單位成交均呎約1.4萬元，令同區二手單位做價亦受限，但隨該盤已累積售出逾九成單位，料部分客源將回流二手市場，交投有機會回升。

其他屋苑亦錄得蝕讓個案，中原高級資深分區營業經理溫明峯表示，荃灣西站海之戀，於國慶日錄得10月份首宗二手成交，為海之戀‧愛炫美第3A座高層D室，實用面積820方呎3房1套間隔、可享海景，獲換樓客以1550萬元承接、實呎18,902元；原業主於2017年以1642萬元一手買入，持貨約8年，帳面蝕92萬元或約6%，連使費估計實蝕約126萬元或8%。

愛炫美3房1550萬沽 業主料實蝕8%

另外，中原高級分行經理蔣雲軒表示，大圍名城二期盛薈同於國慶日錄得成交，屬第3座高層南翼C室，實用面積784方呎3房1套間隔，以1238.8萬元易手，實呎15,801元，新買家為外區換樓客；原業主2011年約911萬元一手購入，持貨約14年，帳面獲利約327.8萬元或36%。

荃景兩房戶378萬沽 4個月升值17%

與此同時，荃灣老牌屋苑荃景花園一個兩房單位，新近以378萬元易手，原業主持貨約4個月，物業即炒貴約17%；上述荃景花園第12座中層F室，實用面積380方呎，兩房間隔，早前以378萬元售出、實呎9947元，原業主於今年5月以322萬元購入單位，持貨4個月，帳面獲利56萬元或17%。

