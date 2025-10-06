朗豪坊黃金周首4日 人流按年升一成

冠君：對中秋萬聖節生意有信心

冠君產業信託行政總裁侯迅表示，朗豪坊以「體驗式經濟」為核心策略，持續透過引入獨家IP及創新活動，回應市場對打卡及文化體驗與高情緒價值的消費需求，而集團今年已成功引進超過20間新店，其中多個品牌更選擇朗豪坊作為其香港首站，包括近期廣受歡迎的Chiikawa主題拉麵海外首間分店，進一步鞏固商場作為品牌落戶熱點的地位。她續指出，黃金周期間，除了Kuromi主題限定店及周末市集反應熱烈，場內美妝、餐飲、潮流玩物與服飾等類別銷售亦見暢旺，集團對中秋及緊接的萬聖節檔期生意表現充滿信心，預計消費動力可持續。她亦展望，第四季朗豪坊將繼續引入多元品牌及策劃創新互動體驗，致力鞏固其作為香港必到的體驗式消費、娛樂及潮流文化地標的角色。

朗豪坊早於9月中旬啟動多平台宣傳，透過本地社交媒體及小紅書精準推送消費攻略，並聯同場內逾百個國際美妝時尚品牌，推出低至二九折購物優惠、30%消費回贈，以及聯乘交通銀行、AlipayHK與支付寶等電子支付平台推出多重禮遇，配合旅客與本地顧客對「高性價比」消費的需求。