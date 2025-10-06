護老院35萬租天一商城舖 低高峰期逾半

資料顯示，上述舖位為天一商城3樓餐廳部分，面積約18,853方呎，最新由知年（天水圍）護老院有限公司承租5年，租約期由今年11月至2030年11月，另有5年續租期，首3年月租為35萬元，呎租約18.6元，而第4、5年月租則增至38萬元，呎租即約20.2元，5年租約期的總租金支出則約2172萬元。

名門讌客2019年月租高逾73萬

值得一提的是，該舖位由采悅有限公司租用，作經營中式酒樓名門讌客之用，2018年租用時，月租約63.5萬元，翌年即增至逾73萬元，為該舖租金高峰，惟及後租金隨大市回落，2022年減至52.5萬元。換言之，最新租金較該舖高峰期月租大幅回落約52%，而對比上一份租約，亦回落約33%。至於今次承租的知年護老中心，據網上資料，該公司屬集團式護老中心，在元朗及錦田均設分舍。

柏斯琴行相關人士放售柏麗廣場相連戶

另外，近月不少琴行業界人士出售物業。美聯商業高級營業董事黃璜表示，屯門柏麗廣場17樓01至02室相連戶，面積約4200方呎，以意向價2750萬元放售，平均呎價約6495元。

資料顯示，物業由唯利有限公司（UNIQUE BENEFIT LIMITED）於2011年以1546.56萬元購入，公司股東為海外註冊公司，而董事則為吳雅玲及吳天延，二人為柏斯琴行創辦人。若以最新放售價計，較14年前購入價高出約1203萬元或約78%。黃璜指出，該單位為屯門區罕有相連特大單位，享有環迴開揚景觀及園景，物業將快將交吉。管理費每方呎只約3.05元，有效控制營運成本。