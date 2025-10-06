明報新聞網
經濟

香港地產

十大屋苑中秋前周末15成交 3個月高

【明報專訊】踏入10月首個周末，在新盤缺乏焦點下，部分購買力回流二手市場。中原統計，十大屋苑於剛過去周末錄15宗成交，按周增加1宗，並創3個月新高，成交集中於九龍區，佔10宗。另美聯分行統計，十大屋苑周末則錄16宗成交，創8個周末新高，按周續增約14%，連升3周，並連續5個周末保持雙位數的活躍水平。值得留意的是，周末最多成交屋苑為藍田麗港城及鰂魚涌太古城，分別錄得4宗及3宗成交，並較對上一周同期分別升3倍及兩倍。

麗港城周末佔4宗 4年同期最旺

中原地產高級分行經理郭麗娟表示，麗港城周末錄4宗成交，為近4年周末最旺，其中2座高層B室，實用517方呎，兩房間隔，成交價550萬元，實呎10,638元。原業主2014年532萬元購入，持貨約11年，帳面獲利約18萬元或約3%，連使費料實蝕約3%。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城周末錄3宗成交，創近8個周末新高，平均實呎15,503元，按周增加8.7%，其中智星閣高層G室，實用664方呎，3房1套間隔，現以988萬元連租約成交，實呎14,880元。原業主2011年758萬元購入，2020年曾內部轉讓，帳面獲利230萬元或約三成。

代理：缺焦點新盤 購買力回流二手

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着減息及《施政報告》效應浮現，市場氣氛逐漸升溫，而且近期多個發展商正籌備全新銷售部署，未有大型新盤推出，令購買力回流二手市場，帶動整體交投活躍。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，自上月《施政報告》公布後樓市更趨明朗，加上減息周期展開，並預期年底前美國仍有機會減息兩次，利好因素為樓市帶來支持，購買力將進一步釋放；隨着多個新盤部署本月應市，料全月一手交投更趨熱鬧，並有望錄得逾2000宗暢旺水平，二手交投亦將保持暢旺。

瑧璈低層495萬沽 9年實蝕18%

另外，市場消息指出，西營盤瑧璈低層E室，實用299方呎，開放式間隔，以約495萬元易手，實呎約1.66萬元，做價為屋苑入伙以來新低，並屬首個失守500萬元大關的單位。原業主2016年約567萬元一手購入，持貨約9年，帳面蝕讓72萬元或13%，連使費料實蝕約18%。

持久授權書防失智後困擾親朋