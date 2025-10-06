明報新聞網
經濟

香港地產

朗天峰周四起 發售93伙現樓單位

【明報專訊】除全新盤積極部署銷售外，市場上亦有不少貨尾盤推售，其中上周起首度開放現樓示範單位的嘉里（0683）元朗朗天峰，昨公布銷售安排，推出93伙於周四起發售，包括63個價單單位，以及30伙招標單位。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮表示，最新公布的銷售安排，93伙將於本周四起發售，除包括6號價單全數63伙外，亦包括30伙招標單位，其中21伙位於第1座（1A）2樓至27樓A室3房戶，另有兩伙兩房示範單位及7伙連平台特色戶。

10月首周末一手沽逾50伙

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指出，項目早前公布6號價單後，購樓意向登記數字及現樓示範單位參觀人數亦非常理想，現樓示範單位上周三開放以來已錄得逾3000人次參觀，當中不乏對3房單位的查詢，有見及此，發展商昨日亦開放3房現樓示範單位。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指出，有關單位位於1座（1A）26樓A室，實用539方呎，3房連梗廚間隔，同類單位全盤只有21伙。

另綜合市場資料，過去兩日在未有大型新盤銷售下，錄得逾50宗一手成交，其中長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸BLUE COAST II，昨錄「一客兩食」，獲同一個買家購入兩個3房單位，總成交金額3250萬元。上述單位為第5座11樓及10樓D室，同為實用770方呎的3房1套連儲物房及洗手間間隔，成交金額分別為1628.5萬及1621.5萬元，實呎21,149及21,058元。

SEASONS系列兩日沽6伙

至於會德豐將軍澳日出康城SEASONS系列，周末兩天則共沽出6伙，套現逾3377萬元，而整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1358伙，套現逾84.2億元。

持久授權書防失智後困擾親朋