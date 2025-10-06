天璽．天2期下周二起招標24伙 包括2230呎4房單位 屬啟德最大標準戶

明報記者 林尚民

新地副董事總經理雷霆早前指出，天璽．天2期獲批滿意紙後將隨即推出。項目上周五公布樓書，並安排傳媒今日參觀現樓示範單位，發展商昨日已急不及待，連環公布項目1、2號銷售安排，合共推出24伙於下周二起招標，今批單位全屬4房間隔，實用874至2230方呎。其中1號銷售安排涉15伙，最為矚目的是5伙位於第1座（Sky Tower）A室，實用2230方呎，連136方呎露台（其中32樓為特色戶，設134方呎平台），為4房雙套連工作間及化妝間間隔，屬區內標準分層單位中面積最大的四房雙套大宅，而同面積戶型，整個項目亦只提供14伙。

今首開放2期現樓示範單位予傳媒

1號銷售安排中，亦包括5伙第1座（Sky Tower）B室，實用1808方呎（其中32樓為特色戶，設151方呎平台），4房雙套連工作間，以及5伙第1座 （Sky Tower）C室，實用1511方呎（其中32樓為特色戶，實用1513方呎），屬4房雙套設計。至於2號銷售安排，則提供9伙，實用874至1227方呎，屬4房1套設計。

DOUBLE COAST周末連沽兩伙

此外，同區新盤亦連錄成交，會德豐旗下跑道區DOUBLE COAST周末連錄兩宗成交，其中3座36樓F室一房戶，實用325方呎，以596.3萬元售出，實呎18,348元，同座27樓L室一房戶，實用320方呎，則以565.7萬元售出，實呎17,678元。整個項目累售221伙，套現逾16.8億元。

另恒地（0012）牽頭發展的跑道區天瀧，與五大代理行，包括中原地產、美聯物業、利嘉閣地產、香港置業及世紀21齊推全新中秋節置業優惠，由即日起至10月12日，經指定代理行購買天瀧一手住宅單位之各首兩名買家，即可獲贈「五星級酒店住宿連餐飲套票」，每份價值約6萬元，名額共10個，總值約60萬元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧自現樓形式銷售後，共套現逾58億元；全盤累售201伙，套現逾83億元，平均成交價約4141萬元。天瀧今年暫售95伙， 套現約40億元，繼去年為全港3000萬以上一手住宅市場成交宗數之首後，今年首3季續為3000萬以上成交量最多的新盤。