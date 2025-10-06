王品弟：高端車位市場需求穩

值得關注的是，在車位成交量回落之際，成交金額卻上升。9月純車位註冊金額錄約8.22億元，按月升約32.6%。這種背馳現象主要受惠於逾200萬元大額車位註冊激增，期內錄得119宗註冊，按月升約八成。不過，9月高價車位註冊量佔比約27.2%，雖略高於近年的一成至兩成水平，但遠低於2021年平均逾四成的佔比。

若將時間拉長分析，今年首8個月純車位註冊量微增約0.9%至3299宗，註冊金額卻減少約4%至約49.8億元，這反映200萬元以上車位成交量明顯減少。不過，隨着9月高價車位登記增加，今年首9個月扭轉形勢，呈現「量額齊升」，註冊量按年同期增加約4.3%至3,737宗，註冊金額按年同期增加約2.7%至約57.98億元。

從投資角度看，車位入場門檻較低，加上現時獨立車位按揭成數已調整至最高七成，增加投資吸引力。據香港置業分行資料顯示，以大角嘴及奧運站為例，車位租金回報率約2.5厘至3.8厘；將軍澳區車位回報率約3.3厘至3.8厘；啟德區車位回報約2.4厘至2.6厘。

整體而言，車位短期成交量雖有波動，但高價車位交易增加可能預示市場信心逐步回穩。然而，投資者需注意極端天氣對特定車位價值的影響，而市場能否持續回暖，最終仍取決於整體經濟與樓市走向。

香港置業研究部董事

[王品弟]