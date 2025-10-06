布少明：長期供應降 樓市加速揚

根據政府日前發表的《長遠房屋策略》2025年周年進度報告，指出未來十年總房屋供應目標為42萬個單位，其中私營房屋供應目標為12.6萬個單位，按年下調約4.5%，這意味着未來每年賣地的私人住宅單位供應目標將減至約1.26萬個，不僅按年下跌，更較過去高峰約2萬個單位大減約37%，創出有紀錄以來的新低。長遠供應下跌的其中一個重要指標，是近年熟地供應亦隨着賣地供應目標減少而出現顯著下跌。

此外，最受市場關注的累積貨尾量方面，資料顯示，截至9月29日全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約19,900伙的26個月新低，連跌8個月，終結連續25個月高於2萬伙水平的紀錄，並較今年1月高位23,121伙減少近14%，估計在發展商繼續積極推盤去庫存下，至年底貨尾單位有望低於1.9萬伙，為市場帶來新一波支持力度。

總括而言，短期香港樓市前景將漸入佳境，主要受到股市強勢、樓市供應減少、一手熱銷及減息憧憬等多重因素的推動。

隨着本月內地舉行「四中全會」，以及高才專才等持續湧港，香港樓市有望加速復蘇。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]