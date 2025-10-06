明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
布少明

投資策略

布少明：長期供應降 樓市加速揚

【明報專訊】近期本港利好消息頻傳，為市場注入強勁動力。先有美聯儲重啟減息，港股上升帶來的財富效應，相信有助觸發「套股換樓」潮及樓市的「追落後」。近期一手持續熱銷，綜合市場數據，9月份錄得約1860宗成新盤交，連續8個月「破千」，創自2019年3月至11月後的最長紀錄。至於二手交投同步受惠，據美聯物業分行統計，十大屋苑於9月份錄得約174宗買賣，按月增約4.2%，可見二手樓市正呈穩中向好的勢頭進發。

根據政府日前發表的《長遠房屋策略》2025年周年進度報告，指出未來十年總房屋供應目標為42萬個單位，其中私營房屋供應目標為12.6萬個單位，按年下調約4.5%，這意味着未來每年賣地的私人住宅單位供應目標將減至約1.26萬個，不僅按年下跌，更較過去高峰約2萬個單位大減約37%，創出有紀錄以來的新低。長遠供應下跌的其中一個重要指標，是近年熟地供應亦隨着賣地供應目標減少而出現顯著下跌。

此外，最受市場關注的累積貨尾量方面，資料顯示，截至9月29日全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約19,900伙的26個月新低，連跌8個月，終結連續25個月高於2萬伙水平的紀錄，並較今年1月高位23,121伙減少近14%，估計在發展商繼續積極推盤去庫存下，至年底貨尾單位有望低於1.9萬伙，為市場帶來新一波支持力度。

總括而言，短期香港樓市前景將漸入佳境，主要受到股市強勢、樓市供應減少、一手熱銷及減息憧憬等多重因素的推動。

隨着本月內地舉行「四中全會」，以及高才專才等持續湧港，香港樓市有望加速復蘇。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

相關字詞﹕布少明

上 / 下一篇新聞

證監CEO梁鳳儀年底任滿 續掌呼聲高 業界讚表現稱職 政府發言人：拒評人事任命揣測
證監CEO梁鳳儀年底任滿 續掌呼聲高 業界讚表現稱職 政府發言人：拒評人事任命揣測
港IPO首3季集資升兩倍 首日贏錢比例增至75%
港IPO首3季集資升兩倍 首日贏錢比例增至75%
小米總裁：17系列銷量增逾兩成
小米總裁：17系列銷量增逾兩成
OPEC+下月每日增產13.7萬桶
OPEC+下月每日增產13.7萬桶
東方匯理私人銀行：聯儲本季料續減息 美股仍看漲
東方匯理私人銀行：聯儲本季料續減息 美股仍看漲
往績回顧：3月底東方匯理私人銀行 籲次季低吸美科技龍頭股
往績回顧：3月底東方匯理私人銀行 籲次季低吸美科技龍頭股
東方匯理私人銀行：歐已響喚醒鐘 致力振經濟股市
東方匯理私人銀行：歐已響喚醒鐘 致力振經濟股市
雲迹產銷機械人 引入騰訊阿里
雲迹產銷機械人 引入騰訊阿里
黎嘉恩：企業困境未完 須待樓市返升軌紓困 籲公司轉型變革
黎嘉恩：企業困境未完 須待樓市返升軌紓困 籲公司轉型變革
經歷8個月無返工 感更看得開更成熟
經歷8個月無返工 感更看得開更成熟
內地券商連環港設子公司 進軍國際
內地券商連環港設子公司 進軍國際
騰訊混元圖像3.0 全球「盲測」居首
騰訊混元圖像3.0 全球「盲測」居首
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：低位築底 泡泡瑪特call 19949
劉思明：低位築底 泡泡瑪特call 19949
張兆聰：煤炭股料整固完再上 留意兗礦
張兆聰：煤炭股料整固完再上 留意兗礦
張兆聰：UEC和PPTA可博華府入股
張兆聰：UEC和PPTA可博華府入股
伍禮賢：TCL電子具AI概念
伍禮賢：TCL電子具AI概念
涂國彬：特朗普在位一天 金價新高料不絕
涂國彬：特朗普在位一天 金價新高料不絕
投資者及理財教育委員會：買醫療危疾保首要如實申報病歷
投資者及理財教育委員會：買醫療危疾保首要如實申報病歷
袁國守：燃氣金融股第四季可吼
袁國守：燃氣金融股第四季可吼
簡慧敏：垃圾收費續暫緩 應積極推動替代方案
簡慧敏：垃圾收費續暫緩 應積極推動替代方案
《幫你格價》：善用碌卡回贈 自製中秋餐飲折扣
《幫你格價》：善用碌卡回贈 自製中秋餐飲折扣
葉創成：敘做3個月美元定存年利率3.6厘
葉創成：敘做3個月美元定存年利率3.6厘
陳正犖：美匯指數一年內或跌至95
陳正犖：美匯指數一年內或跌至95
許健生：港發展「腦機接口」嶄露頭角
許健生：港發展「腦機接口」嶄露頭角
袁國守：港股10月波幅料高 策略不宜冒進
袁國守：港股10月波幅料高 策略不宜冒進
林少陽：安倍經濟學料回歸 利日股向上
林少陽：安倍經濟學料回歸 利日股向上
技術取勝：煤氣處50周線之上
技術取勝：煤氣處50周線之上
李聲揚：減息為樓市帶來新利好因素
李聲揚：減息為樓市帶來新利好因素
蔡金強：高市早苗當選 推升科技軍工股
蔡金強：高市早苗當選 推升科技軍工股
艾雲豪：銀行即使重返市場放水 舞台已改變
艾雲豪：銀行即使重返市場放水 舞台已改變
劉思明：AI股輪流炒 部分已高處不勝寒
劉思明：AI股輪流炒 部分已高處不勝寒
瑞銀認股證：憧憬追落後 港交所牛55128
瑞銀認股證：憧憬追落後 港交所牛55128
摩根大通亞洲：逼歷史高位 日經購10771
摩根大通亞洲：逼歷史高位 日經購10771
周顯：中資行包攬大型IPO 外資行如何搵食？
周顯：中資行包攬大型IPO 外資行如何搵食？
王弼：大市縱有泡沫 別把個股混為一談
王弼：大市縱有泡沫 別把個股混為一談
曾淵滄：航運石油股收息吸引
曾淵滄：航運石油股收息吸引
湯文亮：將在外 君命有所不受
湯文亮：將在外 君命有所不受
陳永傑：買黃金定貝沙灣？
陳永傑：買黃金定貝沙灣？
廖偉強：根基穩固 末季樓市更亮麗
廖偉強：根基穩固 末季樓市更亮麗
王品弟：高端車位市場需求穩
王品弟：高端車位市場需求穩
天璽．天2期下周二起招標24伙 包括2230呎4房單位 屬啟德最大標準戶
天璽．天2期下周二起招標24伙 包括2230呎4房單位 屬啟德最大標準戶
朗天峰周四起 發售93伙現樓單位
朗天峰周四起 發售93伙現樓單位
十大屋苑中秋前周末15成交 3個月高
十大屋苑中秋前周末15成交 3個月高
護老院35萬租天一商城舖 低高峰期逾半
護老院35萬租天一商城舖 低高峰期逾半
朗豪坊黃金周首4日 人流按年升一成
朗豪坊黃金周首4日 人流按年升一成
the MVP中高層享維港都會景
the MVP中高層享維港都會景
晉海平均成交實呎徘徊1.3萬
晉海平均成交實呎徘徊1.3萬
持久授權書防失智後困擾親朋
持久授權書防失智後困擾親朋