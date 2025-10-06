廖偉強：根基穩固 末季樓市更亮麗

筆者認為，過去數月的利好消息，包括《施政報告》及減息，確實為市場注入信心。更重要的是，這些因素並非短期刺激，而是逐步鞏固樓市根基的基石。住宅的剛性需求仍然存在，人口持續流入，尤其是專業人才及新移民，對住宅的實質需求更是有增無減。

剛性需求沒有減少，但過去數年樓市又為何會持續受壓？事實上，近年一直影響樓市的兩大因素，一是經濟復蘇緩慢，二是利率高企。前者已逐步改善，8月零售銷售額按年增3.8%，高於市場預期的2%，亦高於7月的1.8%。銷售量亦按年增3.2%，同樣超出預期，反映消費氣氛逐步穩定。盛事經濟的持續推動，加上部分零售業的轉型，以及北上消費的疲勞效應等，都令本地消費逐漸回流。經濟加速復蘇，自然可以提振住宅市場信心，尤其是本地購買力解凍，更令市場直接受惠。至於利率因素，9月美港已同步減息，雖然幅度有限，但市場預期仍有減息空間。美國將於10月、12月及明年1月議息，最樂觀估計，未來4個月內或再減息兩至三次。若港息隨之下行，將進一步釋放購買力，而對於持重貨的投資者而言，財務壓力亦可望紓緩。

綜合以上分析，今年第四季樓市表現又豈會是「煙花放完」的狀態？事實上，現時樓市根基漸穩，今季表現可望更加亮麗，大家不妨拭目以待。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]