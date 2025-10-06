陳永傑：買黃金定貝沙灣？

黃金近年像坐上直升機，自2025年初至今累升逾四成，筆者執筆時每盎司升穿3800美元創新高；白銀亦由不足29美元衝到44美元，升逾五成。推動貴金屬升勢的，是美元轉弱、地緣政治風險升溫，加上避險情緒高漲，資金索性湧入金銀。黃金與白銀近10年價格翻了兩倍有多，反觀中原城市領先指數（CCL）卻從2015年的146點跌至現時140點，10年間跌4%。昔日一線豪宅貝沙灣，如今竟輸給一條黃金。假設10年前用100萬元買金條，今天價值已逾220萬元；相反買樓，卻未能享受升值。

不過，黃金累積升幅已大，現價追入風險不低；而樓價則較高峰回落約26%，租金回報率升至3.6厘，創14年新高。美國重啟減息周期，新盤庫存回落，樓市或許正蓄勢待發。此外，近年香港成為全球「搶人熱點」，專才、學生與企業源源不絕輸港，令住屋需求旺盛。事實勝於雄辯，差餉物業估價署公布的樓價指數連升3個月，CCL亦重上140點。另今年一二手交投暢旺，新盤成交突破1.5萬宗，較前兩年全年分別增63%及39%；二手成交亦回升至2.6萬宗，按年增近兩成，樓市回暖之勢不言而喻。

投資市場就像潮流，今日捧金明日愛樓。金價雖然耀眼，但站得高自然風險也大；樓市雖然近年失色，但正在回暖，或逆轉勝。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]