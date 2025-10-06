明報新聞網
瑞銀認股證：憧憬追落後 港交所牛55128

【明報專訊】港股第四季開局，恒指上周四創今年新高後，周五回吐146點。內地適逢「十一」國慶假，欠缺北水，但是成交仍然不俗。加上早前打風不停市，樺加沙襲港期間成交仍有近3000億元，投資氣氛熱烈。港交所（0388）股價早前落後大市，近日股價回勇升穿50天線。如投資者憧憬港交所股價可追落後，看好港交所可留意港交認購（16698），行使價484.08元，2025年11月到期，有效槓桿約19.2倍；或可留意港交牛證（55128），收回價422元，行使價420元，2027年11月到期，有效槓桿約13.8倍。相反，如投資者看淡港交所，可留意港交認沽（18808），行使價368.48元，2026年1月到期，有效槓桿約10.7倍；或可留意港交熊證（54419），收回價480元，行使價482元，2027年7月到期，有效槓桿約14.7倍。

〔資訊只適用於合資格的香港投資者。資訊由瑞銀集團提供，本資料中提供的內容經過編輯審查和修改。最終版本仍會反映編輯的自由裁量權，並可能與瑞銀集團所提供的原始內容有所差異。其僅作參考，並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為瑞銀代表及證券持牌人，並未持有相關上市公司的任何財務權益。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解及自行評估有關風險，並諮詢專業顧問及查閱上市文件內有關結構性產品的全部詳情。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2025。版權所有。〕

瑞銀認股證 牛熊證團隊

相關字詞﹕瑞銀認股證 牛熊證團隊

