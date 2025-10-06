袁國守：港股10月波幅料高 策略不宜冒進

內地一連8天的「超級黃金周」至本周三（8日）結束，即「北水」於周四（9日）才重臨，而明天（7日）是本港中秋節翌日假期，港股休市，所以相信到下周港股走勢先較清晰。值得留意的是，港股今趟升浪主要由科技股帶動，一旦上升動力未能持續，再加部分資金沽貨獲利，大市短期難免調整，先看能否守住10天線26,608點。

好些投資者甚至擔心今年出現「10月股災」，但其實在過去30年，港股在10月上升的機率頗高，多達67%的年份錄得升幅，惟表現差參，月內高低波幅平均15%，亦為全年最高，意味表現甚難掌握，故月內不宜過分冒進做好或做淡。

外圍方面，美國政府停擺，但並非首次發生，相信對美股影響有限。不過，最新公布的民間就業數據偏弱，市場擔心美國經濟是否開始走下坡，况且現時美股估值已不便宜，策略上宜傾向保守。

明報經濟投資理財副採訪主任

[袁國守 主編的話]