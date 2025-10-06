陳正犖：美匯指數一年內或跌至95

【明報專訊】美國就業市道轉弱，美匯指數未來6至12個月內可能跌至95。
聯儲局未來一年有機會累計減息100個基點，減息幅度或超過其他主要央行，與其他主要經濟體利差收窄，對美元不利。
美國的加權利差自年初以來迅速收窄，目前低於5年平均水平。與此同時，過去幾年推動美元走強的結構性因素，包括美國例外論、高實際利率和避險資金流入，都正在消退。
此外，歐洲央行今年可能只會再減息一次，並在2026年維持利率不變，相對利差有利於歐元。德國的基建和國防開支計劃應該會為2026年經濟增長提供支持，未來12個月歐元兌美元或挑戰1.22水平。
英倫銀行亦可能較長時間按兵不動，焦點將轉向英國11月26日公布的秋季預算案，要小心英國赤字規模仍然很大。
另一方面，日本有機會溫和收緊貨幣政策，美日息差已支持日圓走高，這種趨勢可能進一步增強，日圓有條件逐步上試142兌1美元。至於澳元兌美元近期或窄幅上落，第三季CPI數據或者令澳洲央行在11月減息。
渣打香港財富方案投資策略主管
[陳正犖 匯市前瞻]
