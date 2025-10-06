《幫你格價》：善用碌卡回贈 自製中秋餐飲折扣

明報記者 劉敬華

善用針對餐飲簽帳提供較高現金回贈的信用卡，變相可於任何食肆自製中秋優惠，與親友慶團圓地點選擇上增加更多彈性。目前本港不乏信用卡可就餐飲簽帳提供逾3%現金回贈，惟要留意回贈或設上限。以信銀國際Motion信用卡為例，便可就食肆簽帳提供6%現金回贈，而該卡每月可獲之額外現金回贈上限則為200元。

除回贈上限外，還要留意部分能就餐飲簽帳提供較高回贈的信用卡，或要滿足其他簽帳要求方可獲得相關回贈。以恒生Travel+ Visa Signature卡為例，該卡可就本地餐飲簽帳提供5% +FUN Dollars獎賞，但要獲得相關回贈獎賞，須先成功登記該獎賞計劃，並且每月累積合資格簽帳須滿6000元，該月的有關合資格本地餐飲簽帳方可獲5% +FUN Dollars（見表1），而該獎賞計劃的每月回贈上限為500元 +FUN Dollars。

留意獲取回贈條款

部分信用卡可為指定簽帳類別提供較高現金回贈，惟持卡人需事先選定可獲優惠的簽帳類別，不少此類信用卡均可提供餐飲簽帳類別的選擇。以匯豐Visa Signature卡為例，該行的「最紅自主獎賞」可讓卡主自由分配額外5倍的「獎賞錢」於賞滋味、賞購物、賞家居、賞享受及賞世界等 五大簽帳類別，假設卡主將額外5倍「獎賞錢」全數分配於賞滋味，卡主在本港食肆簽帳時，其「最紅自主獎賞」的「獎賞錢」回贈可達2.4%，再加上所有簽帳類別的額外1.2%「獎賞錢」回贈後，以該卡於食肆簽帳的「獎賞錢」回贈便可達3.6%。

倘若要趕於今日入手中秋月餅或禮籃，則可選擇部分可就本地日常消費簽帳提供回贈的信用卡，惟要留意相關的回贈條款，除消費須達指定金額外，或會限定須於指定商戶消費，方可獲得較高的簽帳回贈。以渣打Smart信用卡為例，持卡人每月累積的合資格簽帳須滿4000元或以上，該月於特約商戶的合資格簽帳方可獲5%現金回贈（見表2），至於其他簽帳，持卡人每月累積的合資格簽帳達4000元至14,999元，其他合資格簽帳仍可獲0.56%現金回贈，而每月累積合資格簽帳滿1.5萬元或以上，其他合資格簽帳則可獲1.2%現金回贈。

[幫你格價]