袁國守：燃氣金融股第四季可吼

【明報專訊】不管美股還是港股，AI、晶片及機械人等科技股，都是資金追捧的對象，傳統行業板塊則遭冷落。當然，在投資市場，「跟紅頂白」是常態，甚至可能是致勝之道，但只獨沽一味重倉科技股，又未免太過「偏食」，因此宜同時加入傳統行業股份，助分散個人投資組合風險。踏入第四季，燃氣和金融股不妨「研究研究」。

踏入10月，北半球開始轉涼，意味暖氣需求將增加，故燃氣股可開始多望兩眼。在9月中舉行的2025天然氣產業發展大會上，內地多位新能源建設專家認為，天然氣產供儲銷體系正不斷完善，供應日趨寬鬆且價格下探，為產業發展帶來更多發展機會。有分析指出，預計「十五五」期間，國產天然氣持續增儲上產，進口氣增量亦可觀，疊加低價LNG供應快速增長，至2030年全國可供資源量5700億立方米以上，年均增速約6%以上。

然而，燃氣股表現參差，城市燃氣公司面臨安全投入增大、老舊管網改造任務重、技術研發滯後等壓力，所以選股時要格外留神，擁有央企國企背景的華潤燃氣（1193）及中國燃氣（0384）可留意；年初迄今計，前者股價累跌36%，後者則升12.9%。

華潤燃氣PE不足11倍 股息率約5厘

雖然走勢難言「靚仔」，尤其是潤燃，年內股價呈下降勢趨，但現時估值已趨合理，現價市盈率不足11倍，股息率約5厘，於19元附近找到不俗承接。匯豐環球研究認為，隨着股東回報前景更趨清晰穩定，潤燃股價具支撐力，將評級從「減持」上調至「持有」，目標價從17元上調至20元。

除了燃氣股，傳統板塊中，還不妨吼實金融股。先參考外資基金界看法，富達國際基金經理George Efstathopoulos認為，投資市場或已步入「金融時代」（The Era of Financials），四大關鍵因素正支持金融股表現持續向好。他指出，當中兩大為結構性因素，其一，零利率時代告終，帶動息差更健康；其二，愈來愈多地區放寬金融監管，扭轉金融海嘯以來的收緊監管趨勢；周期性因素包括其三，企業和家庭由去槓桿轉向重新加槓桿，信貸環境現改善迹象；及其四，孳息曲線趨向更為陡斜，淨息差提升並增強銀行盈利能力；綜觀而言，四大利好因素支持各類金融股可望長期受惠。

A股升成交增 內地券商股首選中金

想捕捉金融股升勢，又不善於或懶於揀股，買入金融股ETF是最簡單的方法，市場上選擇眾多，當中規模最大的Financial Select SPDR Fund（美：XLF）及Vanguard Financials Index Fund ETF Shares（美：VFH），年初至今雙雙升逾一成，覆蓋的個股同樣包括Berkshire Hathaway（美：BRK）、JPMorgan Chase（美：JPM）及Visa（美：V）等。

回看本港，金融股包括內銀及本地銀行股，近日遭市場嫌棄，股價表現遜於大市，但若打算用來長揸收息，又並非太差的選擇，因股息率有近6厘或以上。假如博短期抽升，受惠內地兩融餘額持續增加的中資券商股較值博，因A股升、成交增，內地券商股自然水漲船高，行業龍頭中金（3908）會是首選。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

