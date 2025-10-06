內地券商連環港設子公司 進軍國際

港從出海橋頭堡升為戰略高地

對於中資券商而言，香港已然從出海「橋頭堡」升級為「戰略高地」，吸引着券商不斷加碼落子。中資券商依托對內地企業的深度理解、成熟的保薦承銷經驗、精準的價值挖掘能力，在港股IPO、財富管理等領域構建了難以複製的核心競爭力。尤其頭部券商正將此類優勢轉化為顯著的國際業務增速。

在10月4日國聯民生證券官方微信號發文稱，國聯民生證券香港子公司於10月3日正式獲得香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）核發的交易權牌照。

自今年4月下旬，東北證券已公告計劃在香港設立全資子公司開展證券業務，註冊資本為5億港元；6月中旬，西部證券公告擬出資等值10億元人民幣設立全資香港子公司。

8月底，第一創業公告擬設立全資子公司，暫名為「第一創業國際」，並由該子公司在香港設立持牌子公司。

今年以來多家券商亦宣布增資香港子公司，如今年1月廣發證券向廣發證券（香港）增資21.37億元；4月華安證券計劃向華安證券（香港）增資5億元等。