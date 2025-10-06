明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

經歷8個月無返工 感更看得開更成熟

【明報專訊】去年尾闊別已工作36年的德勤，今年8月到安永履新的黎嘉恩表示，其工作仍然離不開處理清盤及重組個案，並估計很多企業需要去探索轉型求存。他表示，安永的團隊從主席層級起均願意聆聽下屬的意見及定期溝通，願意協助客戶去重組、轉型及簡化，實現「Invest to win」（投資達致獲勝）；又指出公司亦可在處理失去「行為能力」（泛指行動及工作能力）人士遺產管理，甚至幫助內地企業家處置海外資產班資回朝，提供增值及服務。

多人請吃飯 不自覺胖起來

黎嘉恩談到過去8個月「未有返工的日子」，表示「工作固然重要，但是人在沒有工作時，若有足夠寄託，會感到放鬆很多，亦會感到開心」。他說，其間很多人向他表達關心，亦多人請他吃飯，不自覺胖了起來。

經過8個月不同的生活，他更感到自己比過往「看得開」，感到現時的自己更成熟。在安永任職約一個多月，他受到同事們愉快（Cheerful）、主動表達關懷及細心的氣氛感染，觸發他要想如何對工作的機構貢獻更多，不止要處理重組的工作，亦盡量嘗試從不同的角度去幫助安永，甚至去增值。

有見內地人士或企業家近年應付的問題愈見增加，如要處置海外資產，將資金調回內地，他認為因而彰顯香港具流通性市場的作用，該等個案對安永提供的專業服務有需求。從他過往處理梅艷芳遺產個案等經驗，相信將來以獨立專業人士去協助管理失去處理財務/資產的能力（MIP）的需求增多時，集團亦可提供適切的服務。

上 / 下一篇新聞

證監CEO梁鳳儀年底任滿 續掌呼聲高 業界讚表現稱職 政府發言人：拒評人事任命揣測
證監CEO梁鳳儀年底任滿 續掌呼聲高 業界讚表現稱職 政府發言人：拒評人事任命揣測
港IPO首3季集資升兩倍 首日贏錢比例增至75%
港IPO首3季集資升兩倍 首日贏錢比例增至75%
小米總裁：17系列銷量增逾兩成
小米總裁：17系列銷量增逾兩成
OPEC+下月每日增產13.7萬桶
OPEC+下月每日增產13.7萬桶
東方匯理私人銀行：聯儲本季料續減息 美股仍看漲
東方匯理私人銀行：聯儲本季料續減息 美股仍看漲
往績回顧：3月底東方匯理私人銀行 籲次季低吸美科技龍頭股
往績回顧：3月底東方匯理私人銀行 籲次季低吸美科技龍頭股
東方匯理私人銀行：歐已響喚醒鐘 致力振經濟股市
東方匯理私人銀行：歐已響喚醒鐘 致力振經濟股市
雲迹產銷機械人 引入騰訊阿里
雲迹產銷機械人 引入騰訊阿里
黎嘉恩：企業困境未完 須待樓市返升軌紓困 籲公司轉型變革
黎嘉恩：企業困境未完 須待樓市返升軌紓困 籲公司轉型變革
內地券商連環港設子公司 進軍國際
內地券商連環港設子公司 進軍國際
騰訊混元圖像3.0 全球「盲測」居首
騰訊混元圖像3.0 全球「盲測」居首
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：低位築底 泡泡瑪特call 19949
劉思明：低位築底 泡泡瑪特call 19949
張兆聰：煤炭股料整固完再上 留意兗礦
張兆聰：煤炭股料整固完再上 留意兗礦
張兆聰：UEC和PPTA可博華府入股
張兆聰：UEC和PPTA可博華府入股
伍禮賢：TCL電子具AI概念
伍禮賢：TCL電子具AI概念
涂國彬：特朗普在位一天 金價新高料不絕
涂國彬：特朗普在位一天 金價新高料不絕
投資者及理財教育委員會：買醫療危疾保首要如實申報病歷
投資者及理財教育委員會：買醫療危疾保首要如實申報病歷
袁國守：燃氣金融股第四季可吼
袁國守：燃氣金融股第四季可吼
簡慧敏：垃圾收費續暫緩 應積極推動替代方案
簡慧敏：垃圾收費續暫緩 應積極推動替代方案
《幫你格價》：善用碌卡回贈 自製中秋餐飲折扣
《幫你格價》：善用碌卡回贈 自製中秋餐飲折扣
葉創成：敘做3個月美元定存年利率3.6厘
葉創成：敘做3個月美元定存年利率3.6厘
陳正犖：美匯指數一年內或跌至95
陳正犖：美匯指數一年內或跌至95
許健生：港發展「腦機接口」嶄露頭角
許健生：港發展「腦機接口」嶄露頭角
袁國守：港股10月波幅料高 策略不宜冒進
袁國守：港股10月波幅料高 策略不宜冒進
林少陽：安倍經濟學料回歸 利日股向上
林少陽：安倍經濟學料回歸 利日股向上
技術取勝：煤氣處50周線之上
技術取勝：煤氣處50周線之上
李聲揚：減息為樓市帶來新利好因素
李聲揚：減息為樓市帶來新利好因素
蔡金強：高市早苗當選 推升科技軍工股
蔡金強：高市早苗當選 推升科技軍工股
艾雲豪：銀行即使重返市場放水 舞台已改變
艾雲豪：銀行即使重返市場放水 舞台已改變
劉思明：AI股輪流炒 部分已高處不勝寒
劉思明：AI股輪流炒 部分已高處不勝寒
瑞銀認股證：憧憬追落後 港交所牛55128
瑞銀認股證：憧憬追落後 港交所牛55128
摩根大通亞洲：逼歷史高位 日經購10771
摩根大通亞洲：逼歷史高位 日經購10771
周顯：中資行包攬大型IPO 外資行如何搵食？
周顯：中資行包攬大型IPO 外資行如何搵食？
王弼：大市縱有泡沫 別把個股混為一談
王弼：大市縱有泡沫 別把個股混為一談
曾淵滄：航運石油股收息吸引
曾淵滄：航運石油股收息吸引
湯文亮：將在外 君命有所不受
湯文亮：將在外 君命有所不受
陳永傑：買黃金定貝沙灣？
陳永傑：買黃金定貝沙灣？
廖偉強：根基穩固 末季樓市更亮麗
廖偉強：根基穩固 末季樓市更亮麗
布少明：長期供應降 樓市加速揚
布少明：長期供應降 樓市加速揚
王品弟：高端車位市場需求穩
王品弟：高端車位市場需求穩
天璽．天2期下周二起招標24伙 包括2230呎4房單位 屬啟德最大標準戶
天璽．天2期下周二起招標24伙 包括2230呎4房單位 屬啟德最大標準戶
朗天峰周四起 發售93伙現樓單位
朗天峰周四起 發售93伙現樓單位
十大屋苑中秋前周末15成交 3個月高
十大屋苑中秋前周末15成交 3個月高
護老院35萬租天一商城舖 低高峰期逾半
護老院35萬租天一商城舖 低高峰期逾半
朗豪坊黃金周首4日 人流按年升一成
朗豪坊黃金周首4日 人流按年升一成
the MVP中高層享維港都會景
the MVP中高層享維港都會景
晉海平均成交實呎徘徊1.3萬
晉海平均成交實呎徘徊1.3萬
持久授權書防失智後困擾親朋
持久授權書防失智後困擾親朋