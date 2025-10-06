經歷8個月無返工 感更看得開更成熟

多人請吃飯 不自覺胖起來

黎嘉恩談到過去8個月「未有返工的日子」，表示「工作固然重要，但是人在沒有工作時，若有足夠寄託，會感到放鬆很多，亦會感到開心」。他說，其間很多人向他表達關心，亦多人請他吃飯，不自覺胖了起來。

經過8個月不同的生活，他更感到自己比過往「看得開」，感到現時的自己更成熟。在安永任職約一個多月，他受到同事們愉快（Cheerful）、主動表達關懷及細心的氣氛感染，觸發他要想如何對工作的機構貢獻更多，不止要處理重組的工作，亦盡量嘗試從不同的角度去幫助安永，甚至去增值。

有見內地人士或企業家近年應付的問題愈見增加，如要處置海外資產，將資金調回內地，他認為因而彰顯香港具流通性市場的作用，該等個案對安永提供的專業服務有需求。從他過往處理梅艷芳遺產個案等經驗，相信將來以獨立專業人士去協助管理失去處理財務/資產的能力（MIP）的需求增多時，集團亦可提供適切的服務。