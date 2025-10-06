明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

黎嘉恩：企業困境未完 須待樓市返升軌紓困 籲公司轉型變革

【明報專訊】香港近年愈來愈多大企業遇到財政困難，新任安永業務重塑與企業重組亞太區主管合伙人的黎嘉恩接受訪問時明言，地產市道回復升軌前，大企業遇到的問題仍未完結，發生問題的個案規模反而愈來愈大。他認為要做到治標治本，大企業除要轉型變革，亦要靠創新及科技，甚至綠色產業帶動，提振經濟走出低谷。

明報記者 陳偉燊

政府的數據顯示清盤個案增加，黎嘉恩說：「換個新角度去看，可能反映之前拖延了一段時間後出現的現象。」他稱從現時所見，地產、製造業、進出口業因為面對地緣政治等多項不明朗的因素困擾，增長不及過往，况且此前已經歷長時間的向下周期，留意到愈來愈多企業「捱不住」。他舉例如地產行業受壓，陸續影響下游建築業等，一日地產市道未回復升軌，不見得現時大企業遇到的問題會完結，反見到出問題的個案規模愈來愈大。他相信內地及香港政府為免產生骨牌效應，寧願支持有問題而非「僵屍」的大企業繼續生存。

舉例地產受壓影響建築業

「問題在，政府有能力可支持多少間有問題的大企業？」黎說有見經濟循環停滯不前的時期可長亦可短，提醒大企業若能把握時機轉型變革，可經歷較短時間重新上路，相信安永可居中幫助企業改善流程、策略，令經營更好。由於傳統行業不輕易借得發展所需資金，黎建議企業不宜因為債主施壓而過早耗用資源還款，致之後欠缺抵押資產的本錢而面臨失救風險。

黎嘉恩亦注意到不少主板甚至GEM板公司小額配售集資，用於發薪、交租及支付費用，他形容這些公司「已山窮水盡，已經去到『餐飲餐食餐餐清』」，提醒面對銀根緊缺的企業宜盡早找專業人士協助。

至於內房企業的債務問題，黎認為影響已經擴散至其他行業，即使透過將債務延期及削債，也需時才產生效果；若完成這些重組動作後很快再出現問題，則反映原有估算過於樂觀。

倡港做好創新科技綠色產業

企業進行轉型時，黎嘉恩相信政府要出手支持，但建議要做好取捨，既要懂得對欠紀律者施罰，亦要督促節省資源，將資源投入到有需要的地方。隨着外資及市場資金更多地流入人工智能（AI）及生物科技領域，黎認為現時香港最需要是將包括人工智能及資訊科技的創新及科技行業，和綠色產業的發展做起來，才能夠做到「治標及治本」去帶動經濟。一旦這些新產業成功並融入生活，既可降低經營成本、日後更可變成日常使用的工具產生效益，黎估計實際效益有望在明年起陸續顯現。

上 / 下一篇新聞

證監CEO梁鳳儀年底任滿 續掌呼聲高 業界讚表現稱職 政府發言人：拒評人事任命揣測
證監CEO梁鳳儀年底任滿 續掌呼聲高 業界讚表現稱職 政府發言人：拒評人事任命揣測
港IPO首3季集資升兩倍 首日贏錢比例增至75%
港IPO首3季集資升兩倍 首日贏錢比例增至75%
小米總裁：17系列銷量增逾兩成
小米總裁：17系列銷量增逾兩成
OPEC+下月每日增產13.7萬桶
OPEC+下月每日增產13.7萬桶
東方匯理私人銀行：聯儲本季料續減息 美股仍看漲
東方匯理私人銀行：聯儲本季料續減息 美股仍看漲
往績回顧：3月底東方匯理私人銀行 籲次季低吸美科技龍頭股
往績回顧：3月底東方匯理私人銀行 籲次季低吸美科技龍頭股
東方匯理私人銀行：歐已響喚醒鐘 致力振經濟股市
東方匯理私人銀行：歐已響喚醒鐘 致力振經濟股市
雲迹產銷機械人 引入騰訊阿里
雲迹產銷機械人 引入騰訊阿里
經歷8個月無返工 感更看得開更成熟
經歷8個月無返工 感更看得開更成熟
內地券商連環港設子公司 進軍國際
內地券商連環港設子公司 進軍國際
騰訊混元圖像3.0 全球「盲測」居首
騰訊混元圖像3.0 全球「盲測」居首
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：低位築底 泡泡瑪特call 19949
劉思明：低位築底 泡泡瑪特call 19949
張兆聰：煤炭股料整固完再上 留意兗礦
張兆聰：煤炭股料整固完再上 留意兗礦
張兆聰：UEC和PPTA可博華府入股
張兆聰：UEC和PPTA可博華府入股
伍禮賢：TCL電子具AI概念
伍禮賢：TCL電子具AI概念
涂國彬：特朗普在位一天 金價新高料不絕
涂國彬：特朗普在位一天 金價新高料不絕
投資者及理財教育委員會：買醫療危疾保首要如實申報病歷
投資者及理財教育委員會：買醫療危疾保首要如實申報病歷
袁國守：燃氣金融股第四季可吼
袁國守：燃氣金融股第四季可吼
簡慧敏：垃圾收費續暫緩 應積極推動替代方案
簡慧敏：垃圾收費續暫緩 應積極推動替代方案
《幫你格價》：善用碌卡回贈 自製中秋餐飲折扣
《幫你格價》：善用碌卡回贈 自製中秋餐飲折扣
葉創成：敘做3個月美元定存年利率3.6厘
葉創成：敘做3個月美元定存年利率3.6厘
陳正犖：美匯指數一年內或跌至95
陳正犖：美匯指數一年內或跌至95
許健生：港發展「腦機接口」嶄露頭角
許健生：港發展「腦機接口」嶄露頭角
袁國守：港股10月波幅料高 策略不宜冒進
袁國守：港股10月波幅料高 策略不宜冒進
林少陽：安倍經濟學料回歸 利日股向上
林少陽：安倍經濟學料回歸 利日股向上
技術取勝：煤氣處50周線之上
技術取勝：煤氣處50周線之上
李聲揚：減息為樓市帶來新利好因素
李聲揚：減息為樓市帶來新利好因素
蔡金強：高市早苗當選 推升科技軍工股
蔡金強：高市早苗當選 推升科技軍工股
艾雲豪：銀行即使重返市場放水 舞台已改變
艾雲豪：銀行即使重返市場放水 舞台已改變
劉思明：AI股輪流炒 部分已高處不勝寒
劉思明：AI股輪流炒 部分已高處不勝寒
瑞銀認股證：憧憬追落後 港交所牛55128
瑞銀認股證：憧憬追落後 港交所牛55128
摩根大通亞洲：逼歷史高位 日經購10771
摩根大通亞洲：逼歷史高位 日經購10771
周顯：中資行包攬大型IPO 外資行如何搵食？
周顯：中資行包攬大型IPO 外資行如何搵食？
王弼：大市縱有泡沫 別把個股混為一談
王弼：大市縱有泡沫 別把個股混為一談
曾淵滄：航運石油股收息吸引
曾淵滄：航運石油股收息吸引
湯文亮：將在外 君命有所不受
湯文亮：將在外 君命有所不受
陳永傑：買黃金定貝沙灣？
陳永傑：買黃金定貝沙灣？
廖偉強：根基穩固 末季樓市更亮麗
廖偉強：根基穩固 末季樓市更亮麗
布少明：長期供應降 樓市加速揚
布少明：長期供應降 樓市加速揚
王品弟：高端車位市場需求穩
王品弟：高端車位市場需求穩
天璽．天2期下周二起招標24伙 包括2230呎4房單位 屬啟德最大標準戶
天璽．天2期下周二起招標24伙 包括2230呎4房單位 屬啟德最大標準戶
朗天峰周四起 發售93伙現樓單位
朗天峰周四起 發售93伙現樓單位
十大屋苑中秋前周末15成交 3個月高
十大屋苑中秋前周末15成交 3個月高
護老院35萬租天一商城舖 低高峰期逾半
護老院35萬租天一商城舖 低高峰期逾半
朗豪坊黃金周首4日 人流按年升一成
朗豪坊黃金周首4日 人流按年升一成
the MVP中高層享維港都會景
the MVP中高層享維港都會景
晉海平均成交實呎徘徊1.3萬
晉海平均成交實呎徘徊1.3萬
持久授權書防失智後困擾親朋
持久授權書防失智後困擾親朋