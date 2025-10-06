黎嘉恩：企業困境未完 須待樓市返升軌紓困 籲公司轉型變革

明報記者 陳偉燊

政府的數據顯示清盤個案增加，黎嘉恩說：「換個新角度去看，可能反映之前拖延了一段時間後出現的現象。」他稱從現時所見，地產、製造業、進出口業因為面對地緣政治等多項不明朗的因素困擾，增長不及過往，况且此前已經歷長時間的向下周期，留意到愈來愈多企業「捱不住」。他舉例如地產行業受壓，陸續影響下游建築業等，一日地產市道未回復升軌，不見得現時大企業遇到的問題會完結，反見到出問題的個案規模愈來愈大。他相信內地及香港政府為免產生骨牌效應，寧願支持有問題而非「僵屍」的大企業繼續生存。

舉例地產受壓影響建築業

「問題在，政府有能力可支持多少間有問題的大企業？」黎說有見經濟循環停滯不前的時期可長亦可短，提醒大企業若能把握時機轉型變革，可經歷較短時間重新上路，相信安永可居中幫助企業改善流程、策略，令經營更好。由於傳統行業不輕易借得發展所需資金，黎建議企業不宜因為債主施壓而過早耗用資源還款，致之後欠缺抵押資產的本錢而面臨失救風險。

黎嘉恩亦注意到不少主板甚至GEM板公司小額配售集資，用於發薪、交租及支付費用，他形容這些公司「已山窮水盡，已經去到『餐飲餐食餐餐清』」，提醒面對銀根緊缺的企業宜盡早找專業人士協助。

至於內房企業的債務問題，黎認為影響已經擴散至其他行業，即使透過將債務延期及削債，也需時才產生效果；若完成這些重組動作後很快再出現問題，則反映原有估算過於樂觀。

倡港做好創新科技綠色產業

企業進行轉型時，黎嘉恩相信政府要出手支持，但建議要做好取捨，既要懂得對欠紀律者施罰，亦要督促節省資源，將資源投入到有需要的地方。隨着外資及市場資金更多地流入人工智能（AI）及生物科技領域，黎認為現時香港最需要是將包括人工智能及資訊科技的創新及科技行業，和綠色產業的發展做起來，才能夠做到「治標及治本」去帶動經濟。一旦這些新產業成功並融入生活，既可降低經營成本、日後更可變成日常使用的工具產生效益，黎估計實際效益有望在明年起陸續顯現。