東方匯理私人銀行：歐已響喚醒鐘 致力振經濟股市

今年以來歐洲股市表現理想，德國DAX指數年初至今勁升21.74%，而MSCI歐洲指數今年首8個月跑贏美股標指後，上月開始才被後來居上，MSCI歐洲指數及標指年初至今分別上升12.30%及14.18%（見圖）。值得注意的是，考慮到歐元兌美元匯價年初至今上升約13%，故此假如以美元計價的話，其實德國DAX指數及MSCI歐洲指數分別跑贏美股標指逾20%及近11%。

德未來10年軍事基建投資1萬億歐元

Drabowicz指出，他今年初在港出席午餐會向東方匯理私人銀行客戶分享年度投資展望時，也沒有料到歐洲股市今年以來表現如此強勁。Drabowicz分析，關鍵是美國總統於1月20日重返白宮後出台的政策，令德國政府決定須增加財政開支應對，故此德國政府亦放寬已執行數十年的財政紀律，調高債務對GDP比率的上限。

安聯投資高級基金經理程昀（Grant Cheng）在《Money Monday》第501期（6月2日出版）封面故事接受專訪指出，目前歐洲股市估值仍然吸引，加上歐洲央行料繼續減息刺激經濟，更重要是當地上市公司料受惠於政府增加投資，例如德國將增加投資1萬億歐元於軍事及基建，因此他仍然繼續看好歐洲股市，至今MSCI歐洲指數亦繼續上漲，可見程昀測市準確。

Drabowicz就德國政府將如何增加投資1萬億歐元於軍事及基建有更多論述，指德國政府過去數十年來一直致力於財政收支平衡，與同屬歐洲大國的法國目前財政赤字佔GDP比率高達5%比較屬很大差異。Drabowicz分析，德國政府此前嚴守財政紀律也要付出代價，政府因此財政預算受限，以致基建開支不足，令很多已落成多年的基建也缺乏適當維修，是經濟停滯不前的原因之一。

德政府債務佔GDP比率低 舉債空間大

德國政府未來10年將投資1萬億歐元於軍事及基建，Drabowicz分析，有關投資額大概等於逾20%GDP，屬可觀規模。Drabowicz續說，即使德國政府作出上述1萬億歐元投資後，政府債務對GDP比率由目前50%至60%增加到約70%，仍然低於其他發達國家，未來仍有可觀的政府發債空間以投資支持GDP增長，這對德國以至整體歐洲經濟均屬正面。

Drabowicz透露，早前他與東方匯理私人銀行的客戶飯聚，該客戶對於歐洲經濟及股市的前景亦很感興趣，本身是歐洲人的Drabowicz表示：「這次可能真的與之前不同了，肯定的是歐洲已經響起喚醒鐘，我們正在熱身，我不會就此過分興奮，但我們肯定已正在熱身（Maybe this time is different. For sure, there is a kind of wake up call happening in Europe. So we are warming up. I wouldn't say we are over enthusiastic, but we are definitely warming up）。」

歐盟27成員國體制不同 效率遜美國

至於目前歐盟要振興當地經濟的阻力，Drabowicz分析，一個明顯的弱點是現時歐盟27個成員國有27個經濟體、27個金融市場及27個監管架構，與美國一個國家、一個金融市場及統一監管架構比較，效率相對較低。

Drabowicz又坦言，雖然歐洲股市今年大部分時間均跑贏美國股市，惟歐洲股市上升主要由估值上調帶動，作為比較，美國股市上升均主要由盈利增長支持，故此美國股市的升勢亦屬較健康。

美匯料續弱 歐元金價未升完

由於Drabowicz看好歐洲經濟前景，故Drabowicz預測歐元匯價未來一年仍會進一步上升，料歐元兌美元明年將升至1.25水平。Drabowicz續說，目前特朗普政府似乎傾向弱美元政策，加上環球央行料繼續積極增持黃金，故此金價可繼續看漲。

