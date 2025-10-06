往績回顧：3月底東方匯理私人銀行 籲次季低吸美科技龍頭股

曾敏聰當時指出，雖然近月美國總統特朗普政策搖擺不定為經濟帶來不明朗因素，但美股根基仍然是不錯的，這除了因為美股既有闊度亦有深度（breadth and depth、即股票的選擇夠多及流動性亦很好）外，更重要是不少目前對全球經濟已有重大影響力、未來受惠於AI發展的科技股也在當地上市，因此他認為美股始終有其吸引力，建議可趁調整低吸有關股份。

目前回看，美股標指第二季上升10.56%，與恒指期內錄得4.12%升幅比較，屬更勝一籌，扭轉首季美股跑輸港股的弱勢。而投資者若能把握美國總統特朗普於4月2日宣布「對等關稅」後微軟（美：MSFT）、Google母公司Alphabet（美：GOOG）及Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等科技龍頭股於4月7日前急跌的機會低吸及持有至今，回報高達50.04%至116.6%（見表），可見曾敏聰測市準確，故他的同事──東方匯理私人銀行首席投資官Alexandre Drabowicz在今期《Money Monday》封面故事對全球金融市場的最新分析亦值得參考。

