明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

往績回顧：3月底東方匯理私人銀行 籲次季低吸美科技龍頭股

【明報專訊】港股恒指首季勁升逾15%，出乎意料地跑贏全球主要股票指數，《Money Monday》第492期（3月31日出版）封面故事專訪東方匯理私人銀行香港分行投資策略主管曾敏聰分析第二季投資新形勢。曾敏聰當時表示，雖然他對港股仍然審慎樂觀，但美國會否調整對華政策始終屬不明朗因素，故他預測恒指在第二季難以再次大幅跑贏美股標指，建議可趁調整低吸受惠人工智能（AI）熱潮的美國科技龍頭股。

曾敏聰當時指出，雖然近月美國總統特朗普政策搖擺不定為經濟帶來不明朗因素，但美股根基仍然是不錯的，這除了因為美股既有闊度亦有深度（breadth and depth、即股票的選擇夠多及流動性亦很好）外，更重要是不少目前對全球經濟已有重大影響力、未來受惠於AI發展的科技股也在當地上市，因此他認為美股始終有其吸引力，建議可趁調整低吸有關股份。

目前回看，美股標指第二季上升10.56%，與恒指期內錄得4.12%升幅比較，屬更勝一籌，扭轉首季美股跑輸港股的弱勢。而投資者若能把握美國總統特朗普於4月2日宣布「對等關稅」後微軟（美：MSFT）、Google母公司Alphabet（美：GOOG）及Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等科技龍頭股於4月7日前急跌的機會低吸及持有至今，回報高達50.04%至116.6%（見表），可見曾敏聰測市準確，故他的同事──東方匯理私人銀行首席投資官Alexandre Drabowicz在今期《Money Monday》封面故事對全球金融市場的最新分析亦值得參考。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕封面故事

上 / 下一篇新聞

證監CEO梁鳳儀年底任滿 續掌呼聲高 業界讚表現稱職 政府發言人：拒評人事任命揣測
證監CEO梁鳳儀年底任滿 續掌呼聲高 業界讚表現稱職 政府發言人：拒評人事任命揣測
港IPO首3季集資升兩倍 首日贏錢比例增至75%
港IPO首3季集資升兩倍 首日贏錢比例增至75%
小米總裁：17系列銷量增逾兩成
小米總裁：17系列銷量增逾兩成
OPEC+下月每日增產13.7萬桶
OPEC+下月每日增產13.7萬桶
東方匯理私人銀行：聯儲本季料續減息 美股仍看漲
東方匯理私人銀行：聯儲本季料續減息 美股仍看漲
東方匯理私人銀行：歐已響喚醒鐘 致力振經濟股市
東方匯理私人銀行：歐已響喚醒鐘 致力振經濟股市
雲迹產銷機械人 引入騰訊阿里
雲迹產銷機械人 引入騰訊阿里
黎嘉恩：企業困境未完 須待樓市返升軌紓困 籲公司轉型變革
黎嘉恩：企業困境未完 須待樓市返升軌紓困 籲公司轉型變革
經歷8個月無返工 感更看得開更成熟
經歷8個月無返工 感更看得開更成熟
內地券商連環港設子公司 進軍國際
內地券商連環港設子公司 進軍國際
騰訊混元圖像3.0 全球「盲測」居首
騰訊混元圖像3.0 全球「盲測」居首
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：低位築底 泡泡瑪特call 19949
劉思明：低位築底 泡泡瑪特call 19949
張兆聰：煤炭股料整固完再上 留意兗礦
張兆聰：煤炭股料整固完再上 留意兗礦
張兆聰：UEC和PPTA可博華府入股
張兆聰：UEC和PPTA可博華府入股
伍禮賢：TCL電子具AI概念
伍禮賢：TCL電子具AI概念
涂國彬：特朗普在位一天 金價新高料不絕
涂國彬：特朗普在位一天 金價新高料不絕
投資者及理財教育委員會：買醫療危疾保首要如實申報病歷
投資者及理財教育委員會：買醫療危疾保首要如實申報病歷
袁國守：燃氣金融股第四季可吼
袁國守：燃氣金融股第四季可吼
簡慧敏：垃圾收費續暫緩 應積極推動替代方案
簡慧敏：垃圾收費續暫緩 應積極推動替代方案
《幫你格價》：善用碌卡回贈 自製中秋餐飲折扣
《幫你格價》：善用碌卡回贈 自製中秋餐飲折扣
葉創成：敘做3個月美元定存年利率3.6厘
葉創成：敘做3個月美元定存年利率3.6厘
陳正犖：美匯指數一年內或跌至95
陳正犖：美匯指數一年內或跌至95
許健生：港發展「腦機接口」嶄露頭角
許健生：港發展「腦機接口」嶄露頭角
袁國守：港股10月波幅料高 策略不宜冒進
袁國守：港股10月波幅料高 策略不宜冒進
林少陽：安倍經濟學料回歸 利日股向上
林少陽：安倍經濟學料回歸 利日股向上
技術取勝：煤氣處50周線之上
技術取勝：煤氣處50周線之上
李聲揚：減息為樓市帶來新利好因素
李聲揚：減息為樓市帶來新利好因素
蔡金強：高市早苗當選 推升科技軍工股
蔡金強：高市早苗當選 推升科技軍工股
艾雲豪：銀行即使重返市場放水 舞台已改變
艾雲豪：銀行即使重返市場放水 舞台已改變
劉思明：AI股輪流炒 部分已高處不勝寒
劉思明：AI股輪流炒 部分已高處不勝寒
瑞銀認股證：憧憬追落後 港交所牛55128
瑞銀認股證：憧憬追落後 港交所牛55128
摩根大通亞洲：逼歷史高位 日經購10771
摩根大通亞洲：逼歷史高位 日經購10771
周顯：中資行包攬大型IPO 外資行如何搵食？
周顯：中資行包攬大型IPO 外資行如何搵食？
王弼：大市縱有泡沫 別把個股混為一談
王弼：大市縱有泡沫 別把個股混為一談
曾淵滄：航運石油股收息吸引
曾淵滄：航運石油股收息吸引
湯文亮：將在外 君命有所不受
湯文亮：將在外 君命有所不受
陳永傑：買黃金定貝沙灣？
陳永傑：買黃金定貝沙灣？
廖偉強：根基穩固 末季樓市更亮麗
廖偉強：根基穩固 末季樓市更亮麗
布少明：長期供應降 樓市加速揚
布少明：長期供應降 樓市加速揚
王品弟：高端車位市場需求穩
王品弟：高端車位市場需求穩
天璽．天2期下周二起招標24伙 包括2230呎4房單位 屬啟德最大標準戶
天璽．天2期下周二起招標24伙 包括2230呎4房單位 屬啟德最大標準戶
朗天峰周四起 發售93伙現樓單位
朗天峰周四起 發售93伙現樓單位
十大屋苑中秋前周末15成交 3個月高
十大屋苑中秋前周末15成交 3個月高
護老院35萬租天一商城舖 低高峰期逾半
護老院35萬租天一商城舖 低高峰期逾半
朗豪坊黃金周首4日 人流按年升一成
朗豪坊黃金周首4日 人流按年升一成
the MVP中高層享維港都會景
the MVP中高層享維港都會景
晉海平均成交實呎徘徊1.3萬
晉海平均成交實呎徘徊1.3萬
持久授權書防失智後困擾親朋
持久授權書防失智後困擾親朋