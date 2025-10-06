東方匯理私人銀行：聯儲本季料續減息 美股仍看漲

明報記者 葉創成

恒指上季上升2783點或11.56%，延續第二季上升953點或4.12%及第一季上升3060點或15.25%的強勢，連升三季，加上上周踏入第四季兩個交易日亦再升285點或1.06%，今年以來累積勁升7081點或35.3%（見圖1），表現強勁。若將恒指上季表現與全球其他主要股票指數比較，期內恒指上升11.56%（見圖2），雖然對比MSCI中國指數勁升18.99%屬有所不及，惟卻跑贏MSCI亞太指數、美股標指、MSCI全球指數及MSCI歐洲指數。

值得留意的是，早在《Money Monday》第507期（7月14日出版）封面故事，東方匯理私人銀行亞洲首席策略師陳達德在專訪中已預測，美國向全球加徵「對等關稅」後，將令當地消費品價格上升，拖累消費者緊縮開支，經濟衰退風險上升，未來減息機率增加，加上美股估值亦已偏高，因此該行當時在全球資產配置中，相對低配美股，相對超配中國股市。

年初曾形容全球投資環境快速轉變

結果上季恒指及MSCI中國指數分別上升11.56%及18.99%，跑贏美股標指期內7.79%升幅，可見陳達德測市準確；東方匯理私人銀行香港分行投資策略主管曾敏聰亦有在3月底建議第二季等跌市低吸美國科技龍頭股的佳績（見配稿）。珠玉在前，今期封面故事在本季伊始，《Money Monday》由東方匯理私人銀行首席投資官Alexandre Drabowicz為讀者在全球投資市場把脈。

Drabowicz指出，他今年初在港出席午餐會向東方匯理私人銀行客戶分享年度投資展望時，曾形容全球投資環境正在快速轉變中（ transforming），目前回看當時的判斷及用詞均屬正確，惟想不到快速轉變的速度之快。Drabowicz回憶，美國總統特朗普於4月2日宣布稅率超高的「對等關稅」後，很多投資者也擔心美國經濟將出現衰退，而這對美股來說等同世界末日，於是大幅拋售美股，而當時Drabowicz與東方匯理私人銀行的客戶分析，預料特朗普將會與貿易伙伴談判降低「對等關稅」稅率，認為美股大跌反而帶來低吸機會，這亦是至今事態發展。美股三大指數道指、標指及納指於4月7日便見底回升，上季以來更屢創新高，年初至今分別上升9.91%、14.18%及17.97%（見圖3）。

美企創新賺錢能力強 受政策影響有限

由於特朗普於4月2日宣布「對等關稅」後數個交易日，美國股市、債市及貨幣匯價均曾明顯調整，因此當時有評論指「美國例外論」已玩完（ the end of the US exceptionalism），Drabowicz透露，當時他已撰文駁斥這種說法：「我覺得最重要是不要將美國上市公司的增長、創新、賺錢能力及企業家精神與現屆政府某些政策混為一談，前者才是推動美股中長期上升的結構增長動力。」

經過多輪談判後，美國現已與多個重要貿易伙伴達成協議，就此決定向英國只徵收10%關稅，而對日本、韓國及歐盟均只徵收15%關稅，稅率遠較4月2日剛宣布「對等關稅」時低，正因如此，Drabowicz估計，是次特朗普加徵關稅對美國通脹的影響屬可以控制，同意美聯儲主席鮑威爾的說法：「我們有能力看穿短期通脹上升所帶來的干擾，原因是相信市場對長期通脹的預期仍然穩定（We are able to look through this short term noise because we know that the long term inflation expectations of the market remain stable.）」，換言之，假如美國勞工市場日後進一步轉弱需要減息的話，聯儲局亦有條件這樣做。

稱市場低估美經濟韌性 高估減息空間

事實上，美聯儲上月已減息0.25厘，是去年9月至12累積減息1厘後今年以來首次減息，根據最新點陣圖的預測，當局在本月及12月均會再減息0.25厘。Drabowicz也認同美聯儲今年內再有減息空間，明年亦可能會再減息兩次共0.5厘，惟他不相信美聯儲會如現時某些市場人士預測般會在明年再減息4次共1厘般鴿派，指市場過去近兩年一直有人高估美聯儲減息步伐，原因是他們低估了美國經濟的韌性。

威靈頓投資管理環球股票策略師Andrew Heiskell在《Money Monday》第510期（8月4日出版）封面故事接受專訪指出，美國政府7月初通過《大而美法案》，屬強力刺激經濟增長的財政政策，當中，企業日後在美國投資研發（R&D）或資本開支（Capex）所帶來的支出，將可以在報稅時100%列為支出以扣稅，而非像此前般需要在未來39年分批扣稅，而根據Heiskell粗略計算，此新政可以將投資項目的內部收益率（IRR）由約10%提高至約14%，吸引企業增加在美國投資，尤其是高端製造業領域，對經濟屬正面，因此對股市亦屬利好。Drabowicz認同上述觀點，指目前美國來自私人企業的投資大幅增加，認為這對美國經濟屬正面，也是他上文看好美國經濟具韌性、不需要大幅減息的原因之一。

美減息料令貨幣基金走資 利股市

綜合上述宏觀分析，Drabowicz表示，假如美國GDP在今年餘下時間及明年全年均能繼續保持增長，便有利當地上市公司營業額及盈利上升，若期內當地通脹亦受控，令聯儲局有條件溫和減息，便有利股市估值上升，故此東方匯理私人銀行目前仍對美股持正面看法，強調要保持投資。Drabowicz續說，目前美國有約7.2萬億美元資金投放於美元貨幣基金（見圖4），隨着聯儲局本季及明年料進一步減息，有關資金部分料轉投美股，這為美股日後可能出現的調整帶來緩衝空間。

[封面故事]