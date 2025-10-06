明報新聞網
經濟

港IPO首3季集資升兩倍 首日贏錢比例增至75%

【明報專訊】港股IPO市場今年明顯回暖，今年首3季共有66隻新股掛牌，較去年同期的45隻按年增46.7%。在今年全球集資額最高新股寧德時代（3750），以及集資額第二高新股紫金黃金國際（2259）帶動下，期內集資總額1823億元，較去年同期大增2.28倍。集資暢旺，抽新股回報亦佳，本報統計今年首3季新股首日掛牌「贏錢」比例為75%，較去年62%顯著改善，當然贏錢前提是你能有幸中籤。

散戶中籤難度大增

IPO宗數迎來大爆發之餘， 投資者認購新股的回報亦相當可觀。除75%新股至少能不輸錢外，甚至可贏大錢，事實是今年首日升幅逾倍的新股便有7隻，而去年只有兩隻（見圖）。

當中不得不提西普尼（2583）上市首日勁升逾2.5倍，問鼎至少5年來首掛升幅最勁新股。

新股掛牌表現理想，按理股民應能獲豐厚回報，但能賺錢的散戶可能只是少數。港股IPO改革方案生效已滿兩月，大多數新股選擇以不設回撥的機制B發行，令散戶中籤難度大增。

如公開發售部分超購倍數高至7557倍、榮登港股史上「超購王」的大行科工（2543），一手中籤率低至0.02%，認購一手的5萬名股民當中，只有10名「超級幸運兒」獲發股份。

貨源歸邊撐起股價

「貨源歸邊」或成支撐股價因素之一，香港股票分析師協會理事溫傑早前接受本報訪問時指出，新機制下投資者獲分貨減少以致需在上市首日「搶貨」，若新股基本因素理想，加上大市氣氛配合，未來「升幅王」及「超購王」料將頻繁湧現。

財經公關行業亦因IPO回暖而工作量大增。從事財經公關近3年的Jason表示，今年公司處理的IPO項目為入行以來最多，行業分佈以生物醫藥、高新科技及零售為主，而過往對來港上市興趣較高的建築建材及高速公路板塊，現時意欲已明顯降溫。此外，今年有意「A+H」上市的客戶數量亦快速增長。

Jason透露，擬來港發行H股上市的A股企業已成為各大財經公關公司接觸及爭取的重點客戶，主要因A股企業熟悉上市流程、合規性較有保障，且整體上市節奏較快。此外，A股企業對內地及香港的投資環境有更多了解，溝通亦更為順暢。他並認為IPO熱潮仍處於上升期，以公司正在接觸的客戶而言，預期熱度至少可延續至明年首季。

A+H料續成市場焦點

事實上展望第四季，續有多隻重磅新股或將上市，其中便包括多隻早前市傳最快於今年內上市的大型A+H股（見表）。

上月德勤便第二度上調今年全年港股IPO集資額預測，預計最高可見2800億元，為四大會計師行中「最牛」。德勤中國華南區主管合伙人歐振興當時表示，港股市場仍存動力，以及美國減息下料國際資金將繼續「東移」，將帶動市場成交額及推高估值，促使大型「A+H」股加快赴港上市步伐，令本港集資額「水漲船高」。

明報記者 邱潤青

