明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

證監CEO梁鳳儀年底任滿 續掌呼聲高 業界讚表現稱職 政府發言人：拒評人事任命揣測

【明報專訊】證監會行政總裁梁鳳儀任期將於今年12月底屆滿。市場人士指出，現時距離任期屆滿不足3個月，證監會尚未公布相關人事安排或表示公開招聘繼任人，加上市場對梁鳳儀任內評價不俗，其續任機會甚高。就證監會行政總裁繼任人選一事，政府發言人回覆本報查詢時表示，「就人事任命的揣測，特區政府不作評論」，而證監會則回應「政府將適時公布」。

梁鳳儀於2023年1月起出任證監會行政總裁，首個3年任期將於今年12月31日屆滿。

證監暫沒公布退任招聘繼任人

翻查資料，該會上任行政總裁歐達禮，任期原於2023年9月屆滿，惟2022年7月證監會公布歐達禮將離任並於2023年1月接任英倫銀行旗下金融市場行為監管局（FCA）主席，亦即是證監會早於歐達禮離任前半年，便公布其離任消息及展開繼任人選的招聘工作。

由於現時證監會尚未公布梁鳳儀可能退任、或表示公開招聘繼任人消息，市場估計梁鳳儀續任機會較高。

再者，市場普遍對梁鳳儀任內評價不俗，據了解，部分政府高層及證監會董事局亦肯定其表現，梁鳳儀續任被看高一線。

政府早於2015年已將新入職公務員的退休年齡由60歲延長至65歲，證監會據悉亦由2019年起逐步將退休年齡由60歲延長至65歲。若梁鳳儀今次再續約3年，屆時會超過65歲，市場估計有關當局或要作研究安排，續約是否短於3年的標準合約，又或是按個別情况延長服務合約年期。

證券界盼加強溝通

證券及期貨專業總會會長陳志華相信梁鳳儀續任機會高，過去3年其表現尚算稱職。在合規方面，早幾年港股市况疲弱時，證監會願意聆聽市場意見，從善如流，包括在收緊期貨經紀行的風險管理管理措施方面，在業界反對下，放寬部分建議；另外，在個人申請牌照方面時間亦加快等。

不過，他亦指出，證監會施政上仍然着重從監管角度出發，對現實環境及市場發展平衡不夠；又希望梁鳳儀加強與業界溝通。

任內推虛產發牌優化理財通等

梁鳳儀任內推動多個項目發展，包括推出虛擬資產交易平台發牌制度；優化「ETF通」、「理財通」及內地與香港基金互認安排等（見圖）；亦銳意發展香港成為領先上市平台，完善上市框架，包括優化新股定價機制、推出「特專科技公司」新上市制度，以及與港交所（0388）優化新上市申請審批流程等。

今年港股市場「吐氣揚眉」，恒指今年累計上升超過30%，交投亦創歷史新高，首8個月每日平均成交額接近2500億元。上半年本港證券業淨盈利便較去年下半年上升14%至289億元。新股市場亦回暖，今年首3季新股集資總額逾1800億元，現時全球排名第一。

明報記者

上 / 下一篇新聞

港IPO首3季集資升兩倍 首日贏錢比例增至75%
港IPO首3季集資升兩倍 首日贏錢比例增至75%
小米總裁：17系列銷量增逾兩成
小米總裁：17系列銷量增逾兩成
OPEC+下月每日增產13.7萬桶
OPEC+下月每日增產13.7萬桶
東方匯理私人銀行：聯儲本季料續減息 美股仍看漲
東方匯理私人銀行：聯儲本季料續減息 美股仍看漲
往績回顧：3月底東方匯理私人銀行 籲次季低吸美科技龍頭股
往績回顧：3月底東方匯理私人銀行 籲次季低吸美科技龍頭股
東方匯理私人銀行：歐已響喚醒鐘 致力振經濟股市
東方匯理私人銀行：歐已響喚醒鐘 致力振經濟股市
雲迹產銷機械人 引入騰訊阿里
雲迹產銷機械人 引入騰訊阿里
黎嘉恩：企業困境未完 須待樓市返升軌紓困 籲公司轉型變革
黎嘉恩：企業困境未完 須待樓市返升軌紓困 籲公司轉型變革
經歷8個月無返工 感更看得開更成熟
經歷8個月無返工 感更看得開更成熟
內地券商連環港設子公司 進軍國際
內地券商連環港設子公司 進軍國際
騰訊混元圖像3.0 全球「盲測」居首
騰訊混元圖像3.0 全球「盲測」居首
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：低位築底 泡泡瑪特call 19949
劉思明：低位築底 泡泡瑪特call 19949
張兆聰：煤炭股料整固完再上 留意兗礦
張兆聰：煤炭股料整固完再上 留意兗礦
張兆聰：UEC和PPTA可博華府入股
張兆聰：UEC和PPTA可博華府入股
伍禮賢：TCL電子具AI概念
伍禮賢：TCL電子具AI概念
涂國彬：特朗普在位一天 金價新高料不絕
涂國彬：特朗普在位一天 金價新高料不絕
投資者及理財教育委員會：買醫療危疾保首要如實申報病歷
投資者及理財教育委員會：買醫療危疾保首要如實申報病歷
袁國守：燃氣金融股第四季可吼
袁國守：燃氣金融股第四季可吼
簡慧敏：垃圾收費續暫緩 應積極推動替代方案
簡慧敏：垃圾收費續暫緩 應積極推動替代方案
《幫你格價》：善用碌卡回贈 自製中秋餐飲折扣
《幫你格價》：善用碌卡回贈 自製中秋餐飲折扣
葉創成：敘做3個月美元定存年利率3.6厘
葉創成：敘做3個月美元定存年利率3.6厘
陳正犖：美匯指數一年內或跌至95
陳正犖：美匯指數一年內或跌至95
許健生：港發展「腦機接口」嶄露頭角
許健生：港發展「腦機接口」嶄露頭角
袁國守：港股10月波幅料高 策略不宜冒進
袁國守：港股10月波幅料高 策略不宜冒進
林少陽：安倍經濟學料回歸 利日股向上
林少陽：安倍經濟學料回歸 利日股向上
技術取勝：煤氣處50周線之上
技術取勝：煤氣處50周線之上
李聲揚：減息為樓市帶來新利好因素
李聲揚：減息為樓市帶來新利好因素
蔡金強：高市早苗當選 推升科技軍工股
蔡金強：高市早苗當選 推升科技軍工股
艾雲豪：銀行即使重返市場放水 舞台已改變
艾雲豪：銀行即使重返市場放水 舞台已改變
劉思明：AI股輪流炒 部分已高處不勝寒
劉思明：AI股輪流炒 部分已高處不勝寒
瑞銀認股證：憧憬追落後 港交所牛55128
瑞銀認股證：憧憬追落後 港交所牛55128
摩根大通亞洲：逼歷史高位 日經購10771
摩根大通亞洲：逼歷史高位 日經購10771
周顯：中資行包攬大型IPO 外資行如何搵食？
周顯：中資行包攬大型IPO 外資行如何搵食？
王弼：大市縱有泡沫 別把個股混為一談
王弼：大市縱有泡沫 別把個股混為一談
曾淵滄：航運石油股收息吸引
曾淵滄：航運石油股收息吸引
湯文亮：將在外 君命有所不受
湯文亮：將在外 君命有所不受
陳永傑：買黃金定貝沙灣？
陳永傑：買黃金定貝沙灣？
廖偉強：根基穩固 末季樓市更亮麗
廖偉強：根基穩固 末季樓市更亮麗
布少明：長期供應降 樓市加速揚
布少明：長期供應降 樓市加速揚
王品弟：高端車位市場需求穩
王品弟：高端車位市場需求穩
天璽．天2期下周二起招標24伙 包括2230呎4房單位 屬啟德最大標準戶
天璽．天2期下周二起招標24伙 包括2230呎4房單位 屬啟德最大標準戶
朗天峰周四起 發售93伙現樓單位
朗天峰周四起 發售93伙現樓單位
十大屋苑中秋前周末15成交 3個月高
十大屋苑中秋前周末15成交 3個月高
護老院35萬租天一商城舖 低高峰期逾半
護老院35萬租天一商城舖 低高峰期逾半
朗豪坊黃金周首4日 人流按年升一成
朗豪坊黃金周首4日 人流按年升一成
the MVP中高層享維港都會景
the MVP中高層享維港都會景
晉海平均成交實呎徘徊1.3萬
晉海平均成交實呎徘徊1.3萬
持久授權書防失智後困擾親朋
持久授權書防失智後困擾親朋