證監CEO梁鳳儀年底任滿 續掌呼聲高 業界讚表現稱職 政府發言人：拒評人事任命揣測

梁鳳儀於2023年1月起出任證監會行政總裁，首個3年任期將於今年12月31日屆滿。

證監暫沒公布退任招聘繼任人

翻查資料，該會上任行政總裁歐達禮，任期原於2023年9月屆滿，惟2022年7月證監會公布歐達禮將離任並於2023年1月接任英倫銀行旗下金融市場行為監管局（FCA）主席，亦即是證監會早於歐達禮離任前半年，便公布其離任消息及展開繼任人選的招聘工作。

由於現時證監會尚未公布梁鳳儀可能退任、或表示公開招聘繼任人消息，市場估計梁鳳儀續任機會較高。

再者，市場普遍對梁鳳儀任內評價不俗，據了解，部分政府高層及證監會董事局亦肯定其表現，梁鳳儀續任被看高一線。

政府早於2015年已將新入職公務員的退休年齡由60歲延長至65歲，證監會據悉亦由2019年起逐步將退休年齡由60歲延長至65歲。若梁鳳儀今次再續約3年，屆時會超過65歲，市場估計有關當局或要作研究安排，續約是否短於3年的標準合約，又或是按個別情况延長服務合約年期。

證券界盼加強溝通

證券及期貨專業總會會長陳志華相信梁鳳儀續任機會高，過去3年其表現尚算稱職。在合規方面，早幾年港股市况疲弱時，證監會願意聆聽市場意見，從善如流，包括在收緊期貨經紀行的風險管理管理措施方面，在業界反對下，放寬部分建議；另外，在個人申請牌照方面時間亦加快等。

不過，他亦指出，證監會施政上仍然着重從監管角度出發，對現實環境及市場發展平衡不夠；又希望梁鳳儀加強與業界溝通。

任內推虛產發牌優化理財通等

梁鳳儀任內推動多個項目發展，包括推出虛擬資產交易平台發牌制度；優化「ETF通」、「理財通」及內地與香港基金互認安排等（見圖）；亦銳意發展香港成為領先上市平台，完善上市框架，包括優化新股定價機制、推出「特專科技公司」新上市制度，以及與港交所（0388）優化新上市申請審批流程等。

今年港股市場「吐氣揚眉」，恒指今年累計上升超過30%，交投亦創歷史新高，首8個月每日平均成交額接近2500億元。上半年本港證券業淨盈利便較去年下半年上升14%至289億元。新股市場亦回暖，今年首3季新股集資總額逾1800億元，現時全球排名第一。

明報記者