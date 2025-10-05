網遊加密幣AI熱潮 帶動Nvidia在華銷量

2000年代末中國網上遊戲業蓬勃發展，帶動Nvidia的GPU銷售急速增長。在2009至2010年間，Nvidia中國業務營業額按年增長達兩成。遊戲業之後有加密貨幣熱潮接力，在2010年代初期，「礦工」爭相採用Nvidia的GPU製造加密貨幣。

《金融時報》引述一名業內的中國業務高級主管稱，當時「掘礦」令中國成為Nvidia最大市場。2018年加密貨幣市場急瀉，約8個月間一眾加密貨幣由高位大挫約八成，加上中國收緊對加密貨幣的限制，礦工隨之減少。

但不久後，AI又為Nvidia注入增長動力。2017年中國宣布目標2030年內成為世界主要的AI創新中心。商湯（0020）、科大訊飛（深：002230）、曠視科技等中國AI初創企業隨之吸引大量資金，這批企業都採用Nvidia的GPU。

中美關係轉差 客戶被制裁

Nvidia在中國有約4000名員工，佔全球員工總數逾一成，大多負責日常營運，協助客戶使用Nvidia技術。《金融時報》引述消息人士稱，Nvidia中國團隊負責與晶片效能和能源效率相關的設計，但有關GPU基本系統元件的事宜，則由美國團隊決策。

直至中美關係變質，美國將多個中國實體列入制裁清單，包括Nvidia的客戶商湯、科大訊飛、曠視科技等。2022年美國再宣布全面限制向中國出售先進晶片。後來Nvidia則設計出H20晶片，以符合美國出口管制。

