明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

網遊加密幣AI熱潮 帶動Nvidia在華銷量

【明報專訊】Nvidia（英偉達）（美：NVDA）與中國早有淵源，雙方關係微妙，時而互惠，時而相忌。互惠是中國多次熱潮均需要Nvidia晶片，如遊戲業、加密貨幣等，相忌是中國不想過分依賴Nvidia晶片，而Nvidia亦不想將先進技術轉移予中國，然而美國管制出口對雙方都屬壞事。

2000年代末中國網上遊戲業蓬勃發展，帶動Nvidia的GPU銷售急速增長。在2009至2010年間，Nvidia中國業務營業額按年增長達兩成。遊戲業之後有加密貨幣熱潮接力，在2010年代初期，「礦工」爭相採用Nvidia的GPU製造加密貨幣。

《金融時報》引述一名業內的中國業務高級主管稱，當時「掘礦」令中國成為Nvidia最大市場。2018年加密貨幣市場急瀉，約8個月間一眾加密貨幣由高位大挫約八成，加上中國收緊對加密貨幣的限制，礦工隨之減少。

但不久後，AI又為Nvidia注入增長動力。2017年中國宣布目標2030年內成為世界主要的AI創新中心。商湯（0020）、科大訊飛（深：002230）、曠視科技等中國AI初創企業隨之吸引大量資金，這批企業都採用Nvidia的GPU。

中美關係轉差 客戶被制裁

Nvidia在中國有約4000名員工，佔全球員工總數逾一成，大多負責日常營運，協助客戶使用Nvidia技術。《金融時報》引述消息人士稱，Nvidia中國團隊負責與晶片效能和能源效率相關的設計，但有關GPU基本系統元件的事宜，則由美國團隊決策。

直至中美關係變質，美國將多個中國實體列入制裁清單，包括Nvidia的客戶商湯、科大訊飛、曠視科技等。2022年美國再宣布全面限制向中國出售先進晶片。後來Nvidia則設計出H20晶片，以符合美國出口管制。

[企業地球村]

相關字詞﹕企業地球村

上 / 下一篇新聞