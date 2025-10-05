明報新聞網
經濟
企業地球村

華為晶片跟Nvidia差距還有多大？

【明報專訊】Nvidia（英偉達）（美：NVDA）行政總裁黃仁勳多次強調不可小看中國的晶片能力，點名稱華為的研發能力驚人。中國近年多方面進攻晶片界，爭奪人才、擴建產能、研發晶片等，據市場分析，儘管目前中國晶片技術仍與Nvidia王牌晶片有很大距離，美國出口管制措施反而激發中國自家設計晶片，亦是黃仁勳多次諫言應撤銷管制，否則令Nvidia在中國失去主導地位。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《金融時報》、《華爾街日報》、英國廣播電台

黃仁勳今年5月訪問台灣時表示，如果中國的Nvidia晶片不夠多，就會使用自己的晶片，而管制晶片出口將使Nvidia在中國市場失去主導地位，被本土企業華為填補了空白，形容「出口管制是失敗的」。日前黃仁勳在網台節目中強調，中國擁有廣大人才，且科技研發幾乎毫無政府控管，因此中國的AI競爭力遠超外界想像，認為中國只落後美國「幾納秒（nanosecond）」。

中國晶片界高層多曾在美資企業工作

一如黃仁勳所說，中國近年積極發展晶片，由華為領軍，與多家中資企業一同研發及生產晶片。有見Nvidia培育眾多優秀工程師，而人才更是研發晶片的關鍵，據報華為一直招攬Nvidia工程師到旗下。《金融時報》引述一名Nvidia前工程師稱，華為薪酬非常有競爭力，「甚至比Nvidia的中國GPU工程師高一倍。」他表示，對於中國工程師而言，如留在Nvidia，就永遠不會成為核心工程團隊一員，但在華為工作，則可承擔更大責任，亦有更大發展空間。

現時許多中國晶片界的企業高層，都曾在Nvidia、AMD（美：AMD）、英特爾（美：INTC）等美國半導體企業工作過，如摩爾線程創辦人張建中曾任Nvidia全球副總裁兼中國區總經理，壁仞科技聯合創辦人徐凌杰亦曾在Nvidia、AMD、三星北美研究院從事GPU晶片研發和管理。

中國目標明年AI晶片產量提高兩倍

中國亦正擴建產能，目標明年將AI晶片產量提高兩倍。華為與寒武紀（滬：688256）昔日與台積電（台：2330）合作，製作晶片，只是後來遇上美國制裁，才改與內地晶片廠中芯國際（0981）合作，填補產能空缺。另一方面，華為近年宣布3年計劃，擬推出新款晶片，記憶力更高，晶片之間聯繫更深。

《金融時報》引述消息稱，華為亦正設計新一代GPU，可以同步訓練與推理。目前華為的910C是國內最具競爭力的產品，並已於今年量產。華為預計今年向客戶交付逾80萬片昇騰910B與910C晶片，包括國有電訊商與民營AI開發商等。據報華府限制Nvidia對中國出口H20晶片後，部分買家已與華為洽談增購昇騰910C晶片訂單事宜。

在軟件方面，華為正投入更多資源，吸引更多程式工程師為其效力。上月華為宣布旗下昇騰軟件將擴大開源。華為亦將數萬個晶片連接在一個運算集群中的技術上投入大量資金，以克服單一晶片性能較弱的缺點。《華爾街日報》曾引述消息稱，華為希望最新一代昇騰AI處理器性能，可勝過Nvidia於2022年發布的H100晶片。

總運算能力計 Nvidia產品包辦首3名

研究公司SemiAnalysis報告分析，昇騰晶片每個GPU性能僅為Nvidia的Blackwell晶片的三分之一，數量卻是Blackwell晶片的5倍多，足以抵消性能的不足。

若以目前數據看，華為及一眾中資晶片廠的產品能力，似乎仍與Nvidia有不小距離。據股市研究公司Bernstein資料，以總運算能力（TPP）計，Nvidia產品能力仍問鼎全球，由旗下B100、B200、B300三兄弟壟斷頭三名。華為最強的產品910C只能屈居第六，總運算能力與Nvidia的王牌產品B300相差近5倍，與第四位AMD的AI300X亦差1倍。Bernstein估計，今年中國AI加速器市佔率仍由Nvidia主導，佔54.4%；其次華為佔27.9%，約為Nvidia一半。其餘AMD、海光訊息（滬：688041）、寒武紀、阿里巴巴（9988）旗下的平頭哥半導體等各佔2.5%至3.9%。不過，黃仁勳多番點名華為，認為對方將急步追上Nvidia，從不敢小覷對方實力。黃仁勳今年7月訪問北京時向傳媒表示：「實際上，任何低估華為、低估中國製造能力的人，都是極其天真無知的，華為是一家非常強大的公司，我以前見過他們開發出的技術。」

黃仁勳：低估華為都是極天真無知

美商亞洲集團合伙人陳澍認為，中資企業轉用華為AI晶片，將催生由華為軟、硬件支持的完整生態，與Nvidia競爭。他預料，若華為及其他中資企業開始將AI技術出口海外，不僅隨時威脅Nvidia在中國的地位，更可能威脅Nvidia在全球的地位。他補充，這場仗最終不只關乎贏得中國市場，更是爭奪AI主導地位的長期戰。

經濟學人智庫（EIU）駐北京高級分析師李子謙亦認為，華為在內的中資企業已投入研發替代Nvidia的AI晶片，儘管目前這些晶片仍不及Nvidia產品，美國的出口管制措施可能反而促使中國研發更佳的晶片。李子謙認為，美國的出口管制措施確實對中國AI產業帶來挑戰，但不至於大幅拖慢中國在AI上的發展與應用。

黃仁勳提及，4年前拜登就任美國總統初期，Nvidia在中國的市佔率高達近95%，如今為50%。他強調讓中國AI研發人員使用Nvidia晶片，或至少使用美國技術很重要。

