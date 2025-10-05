明報新聞網
經濟

Shein擬法百貨公司開店 老佛爺等反對

【明報專訊】較早前傳出擬部署來港上市集資的在線廉價時尚服務零售商Shein（希音），計劃與法國SGM集團，在當地包括老佛爺百貨等開實體店，但遭到老佛爺方面反對。另該公司除在法國拓展業務遇阻滯，在瑞典亦被指涉嫌抄襲細小零售商版權，而引起官非。

彭博報道，Shein原先與法國的百貨業營運商SGM協議，部署於今年11月份起，在法國首都巴黎開設首間實體門市，開店地點涵蓋SGM旗下的BHV Marais百貨店，另包括老佛爺百貨等，冀藉此吸引年輕客群光顧。不過事件曝光後，引起老佛爺百貨一方及當地零售業界反對，原因其與Shein的經營理念及價值觀不同，並有違與SGM所簽合約的義務。

瑞典法院裁定相片侵權 罰41.5萬

除了在法國開店遇到阻力之外，Shein在歐洲其他國家，同樣面對挑戰。路透報道，瑞典的版權及市場法院在上周五表示，Shein位於愛爾蘭的附屬公司，在未經其規模較細小的競爭對手Nelly准許下，涉嫌於2024年在瑞典的網站上使用Nelly具版權的相片，因此被定罪。Nelly要求判罰Shein的附屬公司50萬瑞典克朗（約41.5萬港元），Shein一方無異議並兼付堂費、利息。

Shein發言人表示，公司承諾保障知識產權持有人的權利，並認真看待所有因侵權而引致的追討，並堅定去移除有問題的圖像。

相關字詞﹕老佛爺百貨 希音

