經濟

勵駿折讓45%供股 淨集資8690萬

【明報專訊】澳門衛星賭場將於今年底前陸續結業消息曝光後，上市衛星場股勵駿創建（1680）率先有動作，宣布供股集資，每兩股供一股，供股價0.3元，較上周五收市價0.55元大折讓45.45%，淨集資8690萬元用於一般營運資金所需。此外，澳門十一檔期旅客數據不太標青，觸發多家在澳門賭股所屬美國上市公司股遭洗倉，拉斯維加斯金沙（美：LVS）及永利渡假村（美：WYNN）股價大跌超過7%。

二供一 每股供股價0.3元

在勵駿今次供股前，股價過去一年累計跌54.17%。在該集團持股共27.59%的李志強家族及旗下公司，今次將承諾按比例供股，該集團亦找來百德能及東亞證券任聯席包銷商。資料顯示，東亞銀行（0023）旗下東亞證券甚少任供股包銷商。其供股權將於11月4日至11日買賣。

原有持股33.19%的貴賓廳老闆德晉集團為首的陳榮煉及相關公司若然未跟供，持股料攤薄至22.13%。

該集團第三大股東為已故「賭王」何鴻燊的三太陳婉珍，目前她及聯繫公司在勵駿持股共16.34%。根據過往紀錄，澳門博彩（0880）及Dynam（6889）亦在勵駿持有不足5%。

該集團在2025年度中期報告透露正面臨財務困難，指出供股集資有助加強流動資金情况，亦不用導致額外利息負擔。是次集資，會有3000萬元用於支付現有貿易及其他應付款項；約1700萬元支付應付物業稅；餘額支付利息及一般營運開支。

旅客量未見突破 濠賭美股挫

此外，澳門旅遊局公布十一檔期首3日共錄得46.23萬訪澳內地及香港旅客入境，日均15.4萬人次，約與該局預期一致。當中內地入境客日均13.96萬人次，按年增加19.8%。至昨日下午5時止，當地再錄16.7萬入境旅客。不過由於內地及整體旅客訪澳未見大突破，在美國上市而在澳門經營賭場的股份遭洗倉。

當中拉斯維加斯金沙（美：LVS）及永利渡假村（美：WYNN）股價跌幅最大，分別跌7.41%及7.26%。

