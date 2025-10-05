明報新聞網
經濟
香港地產

采葉庭兩房「零議價」500萬易手

【明報專訊】港銀減息後，樓市氣氛持續向，有買家加快上車步伐。中原副區域營業經理王勤學表示，近期元朗區二手交投暢旺，買家遇到平盤即加快入市。該上車客購入的單位為元朗采葉庭2座中層E室，實用460方呎，兩房間隔，內籠企理，原業主叫價500萬元，上車客有見單位叫價較同類單位近期成交價低約2%至3%，即零議價下承接，實呎10,870元。原業主2015年2月以447萬元買入單位，持貨約10年，帳面獲利53萬元，單位升值約12%。

海日灣4房 6年實蝕逾1100萬

北角丹拿花園錄遺產貨易手個案。資料顯示，有關單位是丹拿花園4座中低層E室，實用674方呎，屬3房1套間隔，上月以828萬元易手，實呎12,285元。原業主早於1991年134.81萬元購入，至今年中成遺產物業，單位34年來帳面升值693.19萬元或約5.1倍。

另一方面，數年前以高價購入樓花物業的業主，部分則要蝕讓離場。市場消息稱，大埔白石角海日灣1座高層單位，實用1597方呎，屬於4房1套間隔，新近以約2900萬元易手，實呎18,159元。

消息續稱，原業主2019年5月以約3814.8萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕約914.8萬元或24%，計及交易使費，實際蝕逾1100萬元或29%。

GRAND SEASONS兩房677.3萬沽

因港銀減息及《施政報告》的利好因素，新盤市場依然暢旺，惟本周末適逢國慶及中秋節假期，料不少買家外遊，發展商暫緩推售新盤，一手市場昨日錄逾30宗新盤餘貨成交，其中由會德豐與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城SEASONS系列，自《施政報告》公布後，半個月速售46伙，套現近2.8億元；項目昨日售出兩伙，其中一伙為GRAND SEASONS第1B座38樓F室，實用448方呎，兩房開放式廚房設計，售價逾677.3萬元，實呎15,118元。整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1354伙，套現近84.1億元。

維港．灣畔累售78伙 套現16億

由中海外（0688）牽頭發展的啟德跑道區維港．灣畔，發展商趁中秋節將至，昨日在會所舉行「中秋慶團圓活動」，與參觀人士共迎中秋。中海外董事總經理游偉光表示，項目開售至今累售78伙，總成交金額逾15.9億元，平均成交呎價約30,933元。

