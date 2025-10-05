Tether伙Antalpha發展代幣化黃金工具 集資2億美元

Antalpha與比特大陸關係密切

上述報道指出，螞蟻阿爾法平台控股與總部位於北京的加密貨幣礦機商比特大陸 （Bitmain）關係密切。至於XAUt，該代幣由泰達於2020年發行，屬區塊鏈數字代幣，其官網指相關每個XAUt代幣由1盎司的實物黃金支持，這些黃金儲存在安全的實體金庫中，其發行目標讓持有者通過數字資產形式擁有黃金，方便在區塊鏈上交易、持有或轉移，而毋須直接持有實物黃金。官網亦顯示，XAUt市值約15億美元。

金價近月行情持續看漲，上周五現貨金高見每盎司3891.85美元，收市升0.8%至3886.54美元（見圖）；本周累計升幅逾3%，連升7周，今年迄今已累計上升48%。紐約期金收報3908.9美元，上周五升近1.1%。

大行紛紛看高金價，匯豐指出，受地緣政治風險、美國政府停擺不確定性，以及美國聯儲局獨立性受到威脅等因素影響，金價短期內可能突破每盎司4000美元。在政府等機構大規模購買推動下，其漲勢可能持續到2026年。然而，若美國聯儲局今年和明年的減息幅度低於目前預期，可能抑制金價進一步上漲。

此外，瑞銀亦根據類似原因預測金價將在未來幾個月內升至4200美元。