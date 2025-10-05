明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

資金轉向 歐美傳統產業股做好 減息預期升溫 科技股高位反覆

【明報專訊】美國政府停擺，再減息高唱入雲，近日市場資金轉向傳統股，健康醫藥股、金融及製造業等股份受捧，聯合健康（美：UNH）升近2%（見表1）領漲道指，歐洲市場亦有類似情况。美股道指、標指受帶動而創新高，英股及法股亦做好，納指先升後回。但歐美市場高企多時，上周五科網股高位走勢反覆。英特爾（美：INTC）、亞馬遜（美：AMZN）、特斯拉（Tesla）（美：TSLA）、Meta（美：META）跌逾1%至逾2%（見表2）。恒指夜期維持高水12點，反映中概股的納斯達克金龍指數回軟，多隻科網股受壓。

明報記者 楊括

恒指夜期高水 港股ADR普遍向下

道指及標指再創收市新高，道指一度突破47,000點關口，升近530點、高見47,049點；收報46,758點，升238點或0.5%。標指收報6715點，再創收市新高，但全日升不足1點。納指初段升約0.4%，盤中創新高後回吐，收報22,780點，跌63點或0.3%。全周計三大指數升逾1%，納指表現較好。

納斯達克中國金龍指數挫1.2%，收報8750點。港股ADR大多向下，京東（9618）ADR比本港上周五收市跌1.6%，阿里巴巴（9988）ADR跌0.7%。騰訊（0700）、美團（3690）、小米（1810）、友邦（1299）、港交所（0388）、平保（2318）及內銀股ADR均偏軟，匯控（0005）ADR升2%。

英法股市做好 指數均創新高

不過，美國進一步降息預期下，歐股普遍向上。泛歐STOXX 600指數收升0.5%，連續第三個交易日創收市新高，全周累升2.8%。英國富時100指數升至近9500點水平，再創即市及收市新高，收報9491點，升0.7%，全周計升2.2%兼連升兩周。法國CAC指數收報8081點，升0.3%，連升6日，再創逾半年新高，全周升2.7%兼連升4周。不過德國DAX指數先升後跌，收報24,378點，跌0.2%，結束5日升勢，但全周仍升2.7%兼連升兩周。

個股方面因特朗普與輝瑞（美：PFE）達成協議，從美國以外地方入口藥物獲豁免關稅，輝瑞收升逾1%，而阿斯利康（英：AZN）升1.6%。

沙特據報擬增產 布油全周挫8%

至於油價，英美期油收升約0.7%，倫敦布蘭特期油收報64.53美元，升42美仙。紐約期油收報60.88美元，升40美仙。不過市傳沙特期望大幅增產以擴大市佔率，投資者憂OPEC+（油組與盟友）或再提高石油產量，油價全周累計急挫，期間布蘭特期油跌約8%，見逾3個月來最大單周跌幅；紐約期油跌逾7%。

相關字詞﹕聯合健康 中概股 關稅 阿里巴巴 特朗普 美股

上 / 下一篇新聞