資金轉向 歐美傳統產業股做好 減息預期升溫 科技股高位反覆

明報記者 楊括

恒指夜期高水 港股ADR普遍向下

道指及標指再創收市新高，道指一度突破47,000點關口，升近530點、高見47,049點；收報46,758點，升238點或0.5%。標指收報6715點，再創收市新高，但全日升不足1點。納指初段升約0.4%，盤中創新高後回吐，收報22,780點，跌63點或0.3%。全周計三大指數升逾1%，納指表現較好。

納斯達克中國金龍指數挫1.2%，收報8750點。港股ADR大多向下，京東（9618）ADR比本港上周五收市跌1.6%，阿里巴巴（9988）ADR跌0.7%。騰訊（0700）、美團（3690）、小米（1810）、友邦（1299）、港交所（0388）、平保（2318）及內銀股ADR均偏軟，匯控（0005）ADR升2%。

英法股市做好 指數均創新高

不過，美國進一步降息預期下，歐股普遍向上。泛歐STOXX 600指數收升0.5%，連續第三個交易日創收市新高，全周累升2.8%。英國富時100指數升至近9500點水平，再創即市及收市新高，收報9491點，升0.7%，全周計升2.2%兼連升兩周。法國CAC指數收報8081點，升0.3%，連升6日，再創逾半年新高，全周升2.7%兼連升4周。不過德國DAX指數先升後跌，收報24,378點，跌0.2%，結束5日升勢，但全周仍升2.7%兼連升兩周。

個股方面因特朗普與輝瑞（美：PFE）達成協議，從美國以外地方入口藥物獲豁免關稅，輝瑞收升逾1%，而阿斯利康（英：AZN）升1.6%。

沙特據報擬增產 布油全周挫8%

至於油價，英美期油收升約0.7%，倫敦布蘭特期油收報64.53美元，升42美仙。紐約期油收報60.88美元，升40美仙。不過市傳沙特期望大幅增產以擴大市佔率，投資者憂OPEC+（油組與盟友）或再提高石油產量，油價全周累計急挫，期間布蘭特期油跌約8%，見逾3個月來最大單周跌幅；紐約期油跌逾7%。