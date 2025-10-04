明報新聞網
經濟
國際金融

特朗普促30關鍵行業達協議 冀助共和黨中期選舉獲勝

【明報專訊】路透社引述了解白宮談判的知情人士透露，特朗普政府正尋求與半導體、AI、量子計算、關鍵礦產、造船、能源、電池、製藥等多達30個關鍵行業達成協議，當中涉及數十家被認為對國家或經濟安全尤其重要的企業，希望通過迅速的協議，助共和黨在明年中期選舉獲勝。美國總統特朗普接受OAN網路訪問時，對共和黨在中期選的勝算表示懷疑，因為當他回顧過去，發現「贏得大選的人似乎總是在中期選落敗」。根據布魯金斯學會（Brookings Institution）的數據，自1938年以來的22次中期選，美國總統所屬政黨有20次失利。

消息人士稱，白宮的計劃旨在利用政府的廣泛權力，推動企業實現特朗普將製造業轉移美國、強化關鍵產品供應鏈、減少對中國依賴，並為政府收入作出貢獻的目標。白宮發言人德賽（Kush Desai）形容，這「政府總動員」的模式，旨在促成協議，維護美國國家及經濟安全。

打破政府不干預私企傳統

據悉，特朗普政府以關稅減免等條件，換取企業讓步，又或透過股權，協助陷入困境的企業，打破政府不干預私企的傳統。例如特朗普周二宣布與輝瑞（Pfizer）達成協議，對方以藥品降價，換取即將推出的藥物關稅享有減免。

知情人士稱，製藥廠高層幾乎每天都接到白宮、衛生部門以及商務部等高層的電話，例如禮來（Eli Lilly）被要求生產更多胰島素、輝瑞被要求生產更多抗癌藥，而總部位於倫敦的阿斯特利康（AstraZeneca）則被要求在美國設立新總部。

消息指，特朗普政府正尋求由美國國際開發金融公司（IDFC）監督，並資助相關協議落實。此聯邦機構成立於特朗普首個任期，原本為發展中國家的糧食及健康項目提供低成本融資。如今IDFC已向國會提案，擬將融資上限由600億美元增至2500億美元，並設立股權基金，用於基建、能源、稀土與關鍵供應鏈等領域，涵蓋任何「符合美國經濟及國家安全利益」的項目。

（綜合報道）

