Caterpillar藉發電渦輪變身AI股 今年股價累升35% 電力設備銅礦需求大增

【明報專訊】在AI投資熱潮下，美國老牌工業設備製造商Caterpillar（美：CAT）出乎意料成為股市贏家。由於AI對電力的需求不斷增加，市場押注Caterpillar較鮮為人知的產品——發電用渦輪機可接獲大量訂單，加上建設AI數據中心需要大量銅，料將為該公司的銅礦設備帶來大量需求，刺激該股近期持續上揚，單在9月股價已急升14%，是2023年12月以來最佳的單月表現。該股昨早段漲至497.87美元，刷新歷史高位。截至周四收市，該股今年以來累計升幅達35%，遠超美股科技七巨頭（Mag 7）合計的19%升幅。

美國政府停擺於周五進入第三天，不過由於以往政府關停對經濟影響不大，美股三大指數早段均刷新歷史新高，道指升逾400點。受政府關門影響，美國勞工部延後9月非農就業職位及失業率的發布。不過昨公布的ISM非製造業指數回落至50，反映服務業活動處於零增長狀態。

AI投資熱最初帶動了晶片供應商及軟件企業的股價上揚。隨着AI用電需求變得清晰，公用事業公司及數據中心建設商股價迎來升浪，如今投資者聚焦於AI基建受益者。AI帶來基建需求，料將提振Caterpillar渦輪機及銅礦設備銷量，建造數據中心等建築物也需要更多Caterpillar建築設備，令該股受追捧。即使荷蘭最大退休基金ABP本周公布，因Caterpillar向以色列出售摧毀加沙的設備而清倉該股，但此消息未影響到Caterpillar的升勢，反映市場渴望在AI領域出現Mag 7以外的贏家。

江銅4月至今累升兩倍 上市新高

這股AI投資熱也推動江西銅業（0358）近期股價急升，由4月9日的10.72元低位，升至昨日32.82元，累計升幅達兩倍，突破了2007年10月的32.4元歷史高位，創上市新高。

截至6月底，Caterpillar手握近400億美元的破紀錄訂單，緩解了鋼鋁關稅上升帶來的衝擊。受惠於美國國會的法案，該公司還將繳納更低的稅款，加上美聯儲恢復減息，料將有助提振其銷售表現。Oppenheimer的分析指出，數據中心的投資正得到市場認可，加上減息等因素，有望成為商業建築活動的催化劑。

儘管Caterpillar曾在8月底警告，關稅將使其今年付上高達18億美元的成本，並擠壓利潤率，但其股價隨即在9月重拾升浪。此輪升勢主要源於甲骨文（Oracle）（美：ORCL）對雲端運算業務發布出人意表的強勁預測。市場押注為滿足AI設施的需求，Caterpillar設備必不可少。美銀上周提到Caterpillar在AI數據中心建設方面扮演的重要角色，並將該股目標價由495美元上調至517美元。

高盛CEO：未來兩年股市或退潮

高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）在都靈舉行意大利科技周表示，科技企業在AI基礎設施的投資增加，抵消了就業市場疲軟及地緣政治動盪的影響，預示美國經濟仍然向好，相信明年經濟增長將會加快。不過他認為有些投入的資本最終將無法帶來回報，未來兩年股市可能退潮。

他說，市場是周期性的，每當一項新技術加快發展，將創造大量資本，並圍繞該技術出現大量有趣的新公司，此時會看到市場反應領先於技術潛力，最終會出現贏家和輸家， 就如1990年代末的科網熱潮催生了科技巨企，同時導致投資者在科網泡沫中損失慘重。

（綜合報道）

