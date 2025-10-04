洪水橋/厦村34E地申建931伙住宅

據城規會資料顯示，土木工程拓展署西拓展處最新提出申請，政府建議在申請地點（即洪水橋/厦村新發展區的「片區開發」試點內的H6用地）推展私營房屋發展，以增加發展該試點的財務可行性，項目預計2033年前落成。申請人指出，今次申請是考慮早前意向書內的巿場意見後而提出，有關申請可回應政府維持穩定私宅發展的政策方向。

4幢涉逾50萬呎住宅樓面

就有關申請資料所見，項目為洪水橋/厦村新發展區34E區用地，佔地約83,529方呎，地皮現劃為「政府、機構或社區（1）」用地，政府擬以地積比6.5倍發展，可建樓面約54.29萬方呎，預計興建4座41至42層高物業，5樓及以上為住宅部分，涉及約50.11萬方呎住宅樓面，料提供931個住宅單位，估計可容納約2420名住客，平均每伙面積約538方呎，非住宅樓面則涉約4.18萬方呎，項目地下至4樓將設商店、食肆及停車位等，當中停車位預計有185個。

政府去年《施政報告》提出試行「片區開發」模式，揀選具規模地塊，包括具商業價值用地和公共設施用地，由招標投得項目的發展商綜合開發，並已物色3個位於洪水橋/厦村新發展區、粉嶺北新發展區和新田科技城的「片區開發」試點，今年4月截收意向書，當時共收到22份，不乏本港財團，包括長實（1113）、恒地（0012）、新地（0016）、新世界（0017）、會德豐地產、華懋、華潤置地（1109）及太古地產（1972）等。發展局長甯漢豪近日表示，政府就北部都會區3個片區開發試點早前徵集市場意見，其中洪水橋片區今年底正式招標，傾向採用雙信封制，並不會只視乎出價，亦就發展產業用地的建議評分。