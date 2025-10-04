明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

柏瓏III短期開價 天璽‧天2期上樓書

【明報專訊】中秋節前後，多個大型新盤相繼部署登場。信置（0083）牽頭、樓花期約1年半的元朗錦上路站柏瓏III，繼日前上載樓書後，正準備短期內開價。信置執行董事田兆源表示，港府加快推動北部都會區發展，預期柏瓏III將受追捧，計劃短期內公布開價，市場估計首批涉約137伙。

柏瓏I及II 昨沽兩伙 3房實呎1.5萬

柏瓏III 提供680伙，當中一房、兩房戶共582伙，佔今期單位總數近86%。此外，柏瓏I、II 昨日再沽兩伙，其中第9座10樓A2室，實用762方呎3房戶，成交價1154.7萬元、實呎1.51萬元；項目6月底現樓推售至今累沽259伙、套現近24億元。

此外，新地（0016）啟德現樓天璽‧天2期，昨晚突擊上載樓書。新地早前已預告，擬率先推出今期的4房戶，招標形式發售。天璽‧天2期提供584伙，由兩座組成，涵蓋1房至4房，實用面積296至4306方呎，當中1房戶實用296至308方呎，涉210伙；兩房戶實用443至612方呎（部分連儲物房或書房），涉189伙。換言之，1房、兩房共有399伙，佔今期總伙數的68％。

成交方面，恒地（0012）西半山羅便臣道帝滙豪庭，最新售出25樓B室，實用1023方呎兩房間隔，成交價3989.7萬元、實呎3.9萬元。另恒地牽頭的同區衛城道天御，新推出2座32樓B室，本月8日（下周三）起招標，單位屬實用2335方呎4房設計。英皇（0163）般咸道the MVP，最新售出25樓B室，實用963方呎3房戶，連車位成交價3468.27萬元、實呎3.6萬元；項目上月推出至今累沽約113伙，佔全盤117伙的97%。另The Development Studio牽頭的灣仔堅尼地道33號，則以3611.5萬元售出20樓South室，實用1033方呎3房戶、實呎3.49萬元。

另希慎（0014）公布，集團非執行董事利乾的妻子周學意，以及主席利蘊蓮兒子Nicolas Hugh Ingram，分別以5639萬元、7723萬元，購入集團旗下東半山竹林苑的單位，前者購入一伙實用2191方呎單位、實呎2.57萬元；後者購入兩伙實用1451方呎、1503方呎之單位，總面積2954方呎，實呎約2.61萬元。

相關字詞﹕竹林苑 希慎 簡基富 堅尼地道33號 the MVP 天御 帝滙豪庭 天璽‧天2期 柏瓏III

上 / 下一篇新聞