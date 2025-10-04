柏瓏III短期開價 天璽‧天2期上樓書

柏瓏I及II 昨沽兩伙 3房實呎1.5萬

柏瓏III 提供680伙，當中一房、兩房戶共582伙，佔今期單位總數近86%。此外，柏瓏I、II 昨日再沽兩伙，其中第9座10樓A2室，實用762方呎3房戶，成交價1154.7萬元、實呎1.51萬元；項目6月底現樓推售至今累沽259伙、套現近24億元。

此外，新地（0016）啟德現樓天璽‧天2期，昨晚突擊上載樓書。新地早前已預告，擬率先推出今期的4房戶，招標形式發售。天璽‧天2期提供584伙，由兩座組成，涵蓋1房至4房，實用面積296至4306方呎，當中1房戶實用296至308方呎，涉210伙；兩房戶實用443至612方呎（部分連儲物房或書房），涉189伙。換言之，1房、兩房共有399伙，佔今期總伙數的68％。

成交方面，恒地（0012）西半山羅便臣道帝滙豪庭，最新售出25樓B室，實用1023方呎兩房間隔，成交價3989.7萬元、實呎3.9萬元。另恒地牽頭的同區衛城道天御，新推出2座32樓B室，本月8日（下周三）起招標，單位屬實用2335方呎4房設計。英皇（0163）般咸道the MVP，最新售出25樓B室，實用963方呎3房戶，連車位成交價3468.27萬元、實呎3.6萬元；項目上月推出至今累沽約113伙，佔全盤117伙的97%。另The Development Studio牽頭的灣仔堅尼地道33號，則以3611.5萬元售出20樓South室，實用1033方呎3房戶、實呎3.49萬元。

另希慎（0014）公布，集團非執行董事利乾的妻子周學意，以及主席利蘊蓮兒子Nicolas Hugh Ingram，分別以5639萬元、7723萬元，購入集團旗下東半山竹林苑的單位，前者購入一伙實用2191方呎單位、實呎2.57萬元；後者購入兩伙實用1451方呎、1503方呎之單位，總面積2954方呎，實呎約2.61萬元。