康怡本月「開齋」 租客920萬入市3房戶

【明報專訊】隨着租金持續上升，加上憧憬本月美國再度減息，市場接連錄得租客轉租為買個案。其中十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，錄得本月首宗成交，為同區租客零議價以920萬元入市一個3房戶。此外，將軍澳東港城亦錄得區內租客轉租為買個案，以610萬元入市一個兩房單位。

中原地產分行經理梁嘉駿表示，康怡花園錄得本月首宗成交，位於G座高層8室，實用685方呎，3房1套間隔，獲零議價以920萬元易手，實呎13,431元。新買家為同區租客，見近期租金升勢持續，減息後遂決定「租轉買」入市自用。原業主1990年160萬元購入，持貨約35年，帳面獲利760萬元或4.75倍。

同區租客610萬購東港城兩房

此外，利嘉閣地產首席聯席董事歐柏倫稱，東港城6座低層F室，實用約466方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以610萬元易手，實呎約13,090元。新買家為區內租客，現時由租轉買。原業主2012年353萬元購入，持貨約13年，帳面獲利約257萬元或73%。

元朗本月首兩日11宗成交

事實上，二手交投氣氛持續向好，成交量有上升趨勢，踏入10月，元朗首兩天已錄得11宗二手成交，較上月同期3宗升逾2.5倍。中原地產副區域營業經理王勤學表示，譽88第1座低層B室成交，實用644方呎，3房連儲物房間隔，以658萬元易手，實呎10,217元。買家為上車客，睇樓後立即還價承接自用。原業主2016年10月以638萬元買入，持貨約9年，帳面獲利20萬元或3%，惟連使費計料實蝕約10萬元或2%。

另新界區近月未有全新盤開售，購買力持續回流二手市場。美聯物業聯席區域經理張義強表示，大圍名城二期盛薈1座低層SD室，實用680方呎，3房1套間隔，區內換樓客以1050萬元承接，實呎約15,441元。原業主2019年1450萬元購入，持貨約6年多，帳面損手400萬元或28%，連使費料實蝕約480萬元或33%。

