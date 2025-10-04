明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

CCL上季升2.5% 通關後最大升幅 八大分類指數齊升 為2023年首季後首見

【明報專訊】市場憧憬減息後樓市回勇，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報139.94點，按周跌0.22%。值得留意的是，雖然樓價連升3周後輕微回軟，但CCL仍處於去年8月初後的60周次高水平，而今年第三季更上升2.48%，為2023年首季全面通關後近10季最大升幅。此外，第三季八大指數齊升，亦是自2023年首季後首見。業界相信，市場憧憬本月美國再度減息，預料短期樓價上升趨勢未變。

明報記者 趙頌明

資料顯示，對上一次最大升幅的季度，已經要追溯至2023年首季，當時全面通關後錄得7.03%升幅，其後每季CCL大多下跌收場，跌幅最大為2023年第四季（見圖），當時美國持續加息，本地銀行提高樓宇按揭鎖息上限，加上油塘親海駅II以市區7年最低新盤呎價的姿態推出，令全季錄得高達6.11%的跌幅。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀續稱，多個新盤陸續推出，而美國重啟減息後，樓市氣氛亦明顯轉好，買家入市意欲增強，相信短期樓價上升趨勢未變，事實上，CCL連升3周後僅輕微回軟，現時與第四季目標143.02點，只相差3.08點或2.2%。

連升3周後按周跌0.22%

上述CCL最新數字，主要反映9月10日恒指升穿26,000點收市，創4年新高，11日九龍城瑧博公布首張價單50伙，北角嘉居‧天后公布首張價單30伙，13日柴灣海德園第1期次輪銷售120伙，西半山the MVP首輪推出14伙招標，14日土瓜灣壹沐第一期首輪推售148伙當周的市况。楊明儀又指出，今年5月拆息回落，樓價開始見底微升，今年樓價指數暫時累升1.67%。指數較今年3月《財政預算案》前134.89點低位升3.74%，較去年9月首次減息前135.86點低位升3%，較2021年8月191.34點歷史高位跌26.86%。

中秋節前周末二手睇樓量續升

另外，本周反映大型屋苑樓價的CCL Mass及CCL（中小型單位）結束3周連升，指數均仍為2024年8月初後的60周第三高。豪宅方面，CCL（大型單位）報140.14點，按周升0.89%，連升兩周共2.50%，指數創今年2月中後的32周新高。

至於本周末預約睇樓量方面，今明兩日為中秋節前的周末，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新盤密鑼緊鼓接力登場，帶動樓市氣氛持續升溫，加上部分早前的一手向隅客回流至二手市場尋寶，周末預約睇樓量持續向好。根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1285組客戶於周末預約睇樓，較上周末的1270組增加1.2%。

相關字詞﹕二手樓價 預約睇樓量 減息 中原城市領先指數CCL

上 / 下一篇新聞