CCL上季升2.5% 通關後最大升幅 八大分類指數齊升 為2023年首季後首見

明報記者 趙頌明

資料顯示，對上一次最大升幅的季度，已經要追溯至2023年首季，當時全面通關後錄得7.03%升幅，其後每季CCL大多下跌收場，跌幅最大為2023年第四季（見圖），當時美國持續加息，本地銀行提高樓宇按揭鎖息上限，加上油塘親海駅II以市區7年最低新盤呎價的姿態推出，令全季錄得高達6.11%的跌幅。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀續稱，多個新盤陸續推出，而美國重啟減息後，樓市氣氛亦明顯轉好，買家入市意欲增強，相信短期樓價上升趨勢未變，事實上，CCL連升3周後僅輕微回軟，現時與第四季目標143.02點，只相差3.08點或2.2%。

連升3周後按周跌0.22%

上述CCL最新數字，主要反映9月10日恒指升穿26,000點收市，創4年新高，11日九龍城瑧博公布首張價單50伙，北角嘉居‧天后公布首張價單30伙，13日柴灣海德園第1期次輪銷售120伙，西半山the MVP首輪推出14伙招標，14日土瓜灣壹沐第一期首輪推售148伙當周的市况。楊明儀又指出，今年5月拆息回落，樓價開始見底微升，今年樓價指數暫時累升1.67%。指數較今年3月《財政預算案》前134.89點低位升3.74%，較去年9月首次減息前135.86點低位升3%，較2021年8月191.34點歷史高位跌26.86%。

中秋節前周末二手睇樓量續升

另外，本周反映大型屋苑樓價的CCL Mass及CCL（中小型單位）結束3周連升，指數均仍為2024年8月初後的60周第三高。豪宅方面，CCL（大型單位）報140.14點，按周升0.89%，連升兩周共2.50%，指數創今年2月中後的32周新高。

至於本周末預約睇樓量方面，今明兩日為中秋節前的周末，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新盤密鑼緊鼓接力登場，帶動樓市氣氛持續升溫，加上部分早前的一手向隅客回流至二手市場尋寶，周末預約睇樓量持續向好。根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1285組客戶於周末預約睇樓，較上周末的1270組增加1.2%。