納斯達克擬改革IPO 防「唱高散貨」

納斯達克當時表示，該所已將擬修訂上市規則提交予美國證交會（SEC）檢視，若獲得批准，打算立即實施對初始上市要求的修改。

在最新數字資產財庫公司（Digital Asset Treasury Companies，DAT）QMMM Holdings（美：QMMM），被SEC指控其股份或被不明人士於社交媒體，以推薦形式去操縱股價而被停牌前，早已有部分港產美股急升，引起市場一陣熱烈討論及關注，如港產中藥生科公司腦再生科技（美：RGC），於今年6月2日宣布1股拆38股後，至6月17日突然爆升2.8倍，年初以來更累升590倍。

據資料顯示，腦再生業務為主要以草本配方開發和商業化，醫治專注力不足及過度活躍症及自閉症譜系障礙，公司2024年為零收入。