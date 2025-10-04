明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

納斯達克擬改革IPO 防「唱高散貨」

【明報專訊】在美上市的港產股及中資股頻現瘋炒，引來監管機構及交易所關注。納斯達克交易所早於上月初，已提議新一套於初始及持續上市優化標準，改革建議涵蓋首次公開招股（IPO）集資額、停牌及退市，以及公眾持股量。當中建議提出主要針對中國內地營運的新上市公司，其最低IPO集資額要求上調至2500萬美元（約1.95億港元）。納斯達克交易所當時指出，最新的上市改革建議，伴隨交易所積極主動檢視交易活動，特別於美國跨境交易並與潛在「唱高散貨」（pump-and-dump ）有關的新興趨勢。

納斯達克當時表示，該所已將擬修訂上市規則提交予美國證交會（SEC）檢視，若獲得批准，打算立即實施對初始上市要求的修改。

在最新數字資產財庫公司（Digital Asset Treasury Companies，DAT）QMMM Holdings（美：QMMM），被SEC指控其股份或被不明人士於社交媒體，以推薦形式去操縱股價而被停牌前，早已有部分港產美股急升，引起市場一陣熱烈討論及關注，如港產中藥生科公司腦再生科技（美：RGC），於今年6月2日宣布1股拆38股後，至6月17日突然爆升2.8倍，年初以來更累升590倍。

據資料顯示，腦再生業務為主要以草本配方開發和商業化，醫治專注力不足及過度活躍症及自閉症譜系障礙，公司2024年為零收入。

相關字詞﹕美國上市 中概股 唱高散貨 上市要求 集資額 上市規則 納斯達克交易所 數字資產

上 / 下一篇新聞