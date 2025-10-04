納斯達克擬改革IPO 防「唱高散貨」

【明報專訊】在美上市的港產股及中資股頻現瘋炒，引來監管機構及交易所關注。納斯達克交易所早於上月初，已提議新一套於初始及持續上市優化標準，改革建議涵蓋首次公開招股（IPO）集資額、停牌及退市，以及公眾持股量。當中建議提出主要針對中國內地營運的新上市公司，其最低IPO集資額要求上調至2500萬美元（約1.95億港元）。納斯達克交易所當時指出，最新的上市改革建議，伴隨交易所積極主動檢視交易活動，特別於美國跨境交易並與潛在「唱高散貨」（pump-and-dump ）有關的新興趨勢。
納斯達克當時表示，該所已將擬修訂上市規則提交予美國證交會（SEC）檢視，若獲得批准，打算立即實施對初始上市要求的修改。
在最新數字資產財庫公司（Digital Asset Treasury Companies，DAT）QMMM Holdings（美：QMMM），被SEC指控其股份或被不明人士於社交媒體，以推薦形式去操縱股價而被停牌前，早已有部分港產美股急升，引起市場一陣熱烈討論及關注，如港產中藥生科公司腦再生科技（美：RGC），於今年6月2日宣布1股拆38股後，至6月17日突然爆升2.8倍，年初以來更累升590倍。
據資料顯示，腦再生業務為主要以草本配方開發和商業化，醫治專注力不足及過度活躍症及自閉症譜系障礙，公司2024年為零收入。