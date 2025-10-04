明報新聞網
經濟

美證交會：QMMM或遭操縱股價 停交易10日

【明報專訊】總部設於本港、於美股納斯達克上市的數碼媒體公司QMMM Holdings（美：QMMM）上月初宣布投資1億美元等值的比特幣、以太幣及Solana（SOL），股價三周內飈近10倍，今年迄今最多曾升236倍。不過上周五（26日）美股收市後美國證交會（SEC）指有不明人士涉嫌透過社交媒體向投資者推介購買該股，似乎旨在人為抬高其價格和交易量，勒令暫停該股交易10個交易日至10月10日。

股價年初至今升92倍

QMMM成立於2022年，去年7月於美股上市，上市價4美元，去年10月底曾炒上11美元水平，但11月中後即深潛，去年11月21日盤中更曾跌至0.54美元歷史低位，直至今年7月起重拾升勢，於9月宣布進軍加密貨幣界前，股價已升至10美元水平。而在公司9月9日宣布虛擬資產投資計劃後，股價旋即狂飈，當日QMMM收市價207美元，盤中更高見303美元，相對9月8日收市則僅報11.27美元。至停牌前QMMM股價為119.4美元，年初迄今升92倍。

公開資料顯示，QMMM創辦人、行政總裁為現年47歲的Bun Kwai，其於2001年取得香港浸會大學數碼圖形傳播學士學位，年報資料顯示他持QMMM股份約825.4萬股，比例約48%。

從業務層面看，QMMM從事數碼媒體廣告服務及虛擬化身與虛擬服裝技術服務。財務方面，公司年報顯示，2024年9月底財年計，其營業額按年少近4%至269.8萬美元、虧損擴大22%至158萬美元。

隨着虛擬資產概念興起，環球主要股市日漸有企業聲稱要進行相關投資並因此受捧，當中是否涉及操縱情况已引起監管機構關注並採取行動。例如SEC 上周五同日亦公布，以類似理由勒令暫停 Smart Digital Group（美：SDM）股票交易。而SDM上周宣布將建立「多元化加密貨幣資產池」，專注於投資比特幣、以太坊等，但計劃公布後公司股價不升反跌，與QMMM形成對比。

相關字詞﹕以太幣 虛擬資產 浸會大學 加密貨幣 美股 香港 美國 操縱股價

